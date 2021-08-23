Красноярка продает коллекцию игрушек из «киндера» за 800 тысяч

Posted 23 августа 2021, 05:39
Published 23 августа 2021, 05:39
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Красноярка продает коллекцию игрушек из «Kinder Surprise» за 800 тысяч рублей. Такое объявление появилось на Avito.
По словам продавца, коллекция собиралась с 1992 года. Всего в ней 3128 игрушек, которые не повторяются.
Продавец по имени Ольга рассказала «Проспекту Мира», что коллекция не продается по частям, купить ее можно только полностью. Больше всего в коллекции игрушек из «киндер-сюрпризов», которые были куплены в 1990-е годы. В комплекте есть немного фигурок и из других шоколадных яиц.
Ольга сказала, что решила продать коллекцию, потому что ее дети не интересуются этими игрушками. Она добавила, что «киндер-сюрприз» стал дорого стоить, чтобы продолжать коллекционировать. По словам продавца, чтобы перебрать всю коллекцию, ей нужно четыре дня.
Ольга сказала, что ей часто звонят с просьбой купить часть игрушек, желающих купить всю коллекцию пока нет.
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