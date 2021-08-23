Красноярка продает коллекцию игрушек из «киндера» за 800 тысяч

Продавец по имени Ольга рассказала «Проспекту Мира», что коллекция не продается по частям, купить ее можно только полностью. Больше всего в коллекции игрушек из «киндер-сюрпризов», которые были куплены в 1990-е годы. В комплекте есть немного фигурок и из других шоколадных яиц.