Жителей Сибири угрожали уволить из-за отказа от вакцинации

Posted 23 августа 2021, 11:06
Published 23 августа 2021, 11:06
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Сибири почти четверть опрошенных сотрудников (22%) столкнулись с угрозой увольнения в случае отказа от вакцинации. Такой опрос провели сайт по поиску работы HH.ru и разработчик CRM для бизнеса «Мегаплан».
Всего опросили 1212 сотрудников. В опросе принимали участие и жители Красноярского края.
276 респондентов ответили, что работодатели заставили их вакцинироваться. Еще 406 человек ответили, что их «не заставляли, но убеждали».
357 человек рассказали, что в случае отказа им пригрозили увольнением, а 16 респондентам обещали снизить зарплату.
943 человека сказали, что в их компаниях вакцинация проводилась добровольно.
1560 человек сказали, что работали с коллегами-антипрививочниками.
341 респондент сообщил, что на работе им предложили бонусы за вакцинацию. 178 из них обещали дополнительный выходной, 113 — бонус к зарплате, 48 — небольшие подарки.
Большинство из опрошенных считают, что вакцинация должна быть добровольной.
Отдельно опросили 414 руководителей. 281 из них считают, что сотрудников нельзя отстранять из-за отказа от вакцинации. 24 руководителя сказали, что могли бы отстранить антипрививочников, 12 ответили, что не видят другого выхода — компанию могут оштрафовать. 99 человек готовы отстранять тех, у кого нет прививки или уважительных причин для отказа от нее.