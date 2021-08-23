Жителей Сибири угрожали уволить из-за отказа от вакцинации

Отдельно опросили 414 руководителей. 281 из них считают, что сотрудников нельзя отстранять из-за отказа от вакцинации. 24 руководителя сказали, что могли бы отстранить антипрививочников, 12 ответили, что не видят другого выхода — компанию могут оштрафовать. 99 человек готовы отстранять тех, у кого нет прививки или уважительных причин для отказа от нее.