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Posted 24 августа 2021, 11:55

Published 24 августа 2021, 11:55

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Появилось видео ограбления доставщика суши

24 августа 2021, 11:55

В выходные на Калинина ограбили курьера доставки роллов — появилось видео инцидента.

Ролик опубликовал телеграм-канал Kras Mash. На кадрах видно, как курьер подходит к подъезду, а рядом с ним идут молодые люди. 

видео: Kras Mash / Telegram

В полиции сообщали, что курьера ограбил 30-летний красноярец, который уже был судим. Молодой человек находился в гостях у своего приятеля, и они решили заказать суши, сообщив оператору, что заберут заказ у подъезда. 

Сумма украденного составила 3 тысячи рублей. Свои действия красноярец объяснил тем, что у них не было денег на оплату заказа. Возбуждено уголовное дело. 

#Анна Комарова#Видео#Криминал#Новости
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