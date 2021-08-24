Появилось видео ограбления доставщика суши

Posted 24 августа 2021, 11:55
Published 24 августа 2021, 11:55
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Ролик опубликовал телеграм-канал Kras Mash. На кадрах видно, как курьер подходит к подъезду, а рядом с ним идут молодые люди.
В полиции сообщали, что курьера ограбил 30-летний красноярец, который уже был судим. Молодой человек находился в гостях у своего приятеля, и они решили заказать суши, сообщив оператору, что заберут заказ у подъезда.
Сумма украденного составила 3 тысячи рублей. Свои действия красноярец объяснил тем, что у них не было денег на оплату заказа. Возбуждено уголовное дело.
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