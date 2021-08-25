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Posted 25 августа 2021, 06:39

Published 25 августа 2021, 06:39

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Несколько домов Красноярска получат горячую воду позже

25 августа 2021, 06:39

Несколько домов Красноярска получат горячую воду позже — до 27 августа. 

Как сообщили в СГК, водоснабжение вернут с опозданием в части Академгородка. Там идут работы на сетях Красноярского научного центра. 

Отключение продлевается по таким адресам: Академгородок, 1-16, 1а, 7а, 10а, 12а к.1-к.5, 15а, 15и, 16а, 17б, 17г, 18, 19, 20, 24, 24а.

На интерактивной карте эта зона отмечена голубым: 

Все остальные районы получат горячую воду сегодня, 25 августа. 

#Анна Комарова#Город#Новости
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