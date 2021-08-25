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Posted 25 августа 2021, 01:26

Published 25 августа 2021, 01:26

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярск прилетел стилист Сергей Зверев

25 августа 2021, 01:26

В Красноярск прилетел известный стилист, активист и кандидат в депутаты Сергей Зверев. В своем инстаграме он опубликовал фото на въезде в город и написал, что будет «бороться за чистое небо и природу».

instagram.com/zverevsuperstar/
instagram.com/zverevsuperstar/

Зверев пробудет в Красноярском крае два дня. В Красноярске стилист планирует встретиться с активистами и жителями. Еще он посетит Минусинск, который считается одним из загрязненных городов с печным отоплением. Сейчас Зверев занимается проектом очистки малых городов.

Сергей Зверев баллотируется в депутаты заксобрания Красноярского края от партии «Зеленые». Также он выдвигается в Госдуму от Бурятии.

#Марина Кирюнина#Люди#Новости
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