В Красноярск прилетел стилист Сергей Зверев

Posted 25 августа 2021, 01:26
Published 25 августа 2021, 01:26
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярск прилетел известный стилист, активист и кандидат в депутаты Сергей Зверев. В своем инстаграме он опубликовал фото на въезде в город и написал, что будет «бороться за чистое небо и природу».
Зверев пробудет в Красноярском крае два дня. В Красноярске стилист планирует встретиться с активистами и жителями. Еще он посетит Минусинск, который считается одним из загрязненных городов с печным отоплением. Сейчас Зверев занимается проектом очистки малых городов.
Сергей Зверев баллотируется в депутаты заксобрания Красноярского края от партии «Зеленые». Также он выдвигается в Госдуму от Бурятии.