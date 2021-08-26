13-летняя школьница решила покатать подруг и врезалась в Камаз

На трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Ачинска девочка поворачивала направо, но не справилась с управлением. В результате она сбила дорожный знак и врезалась в стоящий КамАЗ. Все школьницы были пристегнуты и отделались ушибами и ссадинами.