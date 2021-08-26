13-летняя школьница решила покатать подруг и врезалась в Камаз

Posted 26 августа 2021, 05:03
Published 26 августа 2021, 05:03
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Емельяновском районе поймали за рулем семиклассницу, которая сбила дорожный знак и врезалась в грузовик.
Авария произошла около 4 часов утра 24 августа. Как сообщили в ГИБДД, 13-летняя школьница села за руль «Тойоты», в салоне находились еще две 14-летние девочки.
vk.com/gibdd24
На трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Ачинска девочка поворачивала направо, но не справилась с управлением. В результате она сбила дорожный знак и врезалась в стоящий КамАЗ. Все школьницы были пристегнуты и отделались ушибами и ссадинами.
Выяснилось, что девочка взяла дома ключи от машины и села за руль без спроса. Автомобиль принадлежит знакомому матери школьницы, он был припаркован у дома. Родители в момент аварии находились на работе.
Сейчас проходит проверка.