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Posted 26 августа 2021, 05:03

Published 26 августа 2021, 05:03

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

13-летняя школьница решила покатать подруг и врезалась в Камаз

26 августа 2021, 05:03

В Емельяновском районе поймали за рулем семиклассницу, которая сбила дорожный знак и врезалась в грузовик.

Авария произошла около 4 часов утра 24 августа. Как сообщили в ГИБДД, 13-летняя школьница села за руль «Тойоты», в салоне находились еще две 14-летние девочки.

vk.com/gibdd24

На трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Ачинска девочка поворачивала направо, но не справилась с управлением. В результате она сбила дорожный знак и врезалась в стоящий КамАЗ. Все школьницы были пристегнуты и отделались ушибами и ссадинами.

Выяснилось, что девочка взяла дома ключи от машины и села за руль без спроса. Автомобиль принадлежит знакомому матери школьницы, он был припаркован у дома. Родители в момент аварии находились на работе.

Сейчас проходит проверка.

#Марина Кирюнина#Происшествия#Новости
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