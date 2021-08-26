Красноярцам рассказали, где взять кредит на открытие бизнеса

Стартапер может убедить банк в перспективности бизнес-плана, для этого нужно грамотно его составить. Самые лояльные к малому бизнесу — «Траст банк», «ВТБ24» и «Московский кредитный банк». Но обычно они дают займы не более 100 тысяч рублей и не больше чем на два года. Процентная ставка тоже будет немаленькой — от 30% годовых, и получить заем будет сложно. Деньги в долг могут выдать благодаря поручителям или предоставлению залога.