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Posted 26 августа 2021, 11:50

Published 26 августа 2021, 11:50

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Красноярцам рассказали, где взять кредит на открытие бизнеса

26 августа 2021, 11:50

Начинающим предпринимателям рассказали, где можно взять кредит на открытие бизнеса. Новые ИП часто сталкиваются с нехваткой средств для деятельности.

Сейчас кредит для стартапа все еще непопулярен среди коммерческих банков. Несмотря на программы поддержки малого бизнеса, ни в одном банке нет подходящих кредитных предложений. Есть риск, что предпринимателю не вернут деньги по таким займам. Но есть несколько вариантов, которые помогут взять кредит.

Стартапер может убедить банк в перспективности бизнес-плана, для этого нужно грамотно его составить. Самые лояльные к малому бизнесу — «Траст банк», «ВТБ24» и «Московский кредитный банк». Но обычно они дают займы не более 100 тысяч рублей и не больше чем на два года. Процентная ставка тоже будет немаленькой — от 30% годовых, и получить заем будет сложно. Деньги в долг могут выдать благодаря поручителям или предоставлению залога.

Еще один вариант — кредит за откат при посредничестве черного кредитного брокера. Сумма займа и срок могут быть любыми, но в этом случае помешают высокий процент кредита и комиссия брокеру.

Начинающий предприниматель может оформить кредит на себя как на физическое лицо. Если есть залог, можно получить выгодные условия, но такой способ подходит не всем.

Самым надежным и выгодным способом эксперты называют правительственный грант. Начинающие предприниматели могут участвовать в льготном правительственном кредитовании. Для этого нужно иметь оригинальный бизнес-план и обратиться в банк. Лучшие условия для начинающих ИП и ООО предлагает «Тинькофф банк», в котором можно взять льготный кредит. Здесь можно прочитать о процентах кредита под бизнес, а здесь — об условиях кредита на исполнение контракта.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

#Редакция «ПМ»#Деньги#Новости
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