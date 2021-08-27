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Posted 27 августа 2021, 07:58

Published 27 августа 2021, 07:58

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Дачник потребовал от СФУ 10 млн за участок для ремонта

27 августа 2021, 07:58

В СФУ рассказали о споре с владельцем участка, из-за чего затягивается ремонт около одного из университетских общежитий. 

На Свободном, возле СНТ «Локомотивное депо», должны отремонтировать аварийную подпорную стену возле общежития. По мнению специалистов, ее нужно временно укрепить, а затем начать строить новое сооружение и сносить старое.

Стена проходит по границе дачного участка. СФУ предложил задействовать для ремонта «край дачного участка» — перенести старую стену, а после строительства новой конструкции восстановить все повреждения на частной земле.

Переговоры с собственником участка ведутся около месяца, вуз просит пропустить рабочих на частную территорию. Но, по данным вуза, владелец отказывается и настаивает на выкупе университетом всего земельного участка (размером около 12 соток) за 10 млн рублей. В СФУ говорят, что денег на это не предусмотрено, и продолжат договариваться с собственником.

«В бюджете университета средства на выкуп земли не предусмотрены, выполнение проектных и строительных работ по усилению старой и строительству новой подпорной стены университет и так производит за свой счет, — комментируют в университете.
#Анна Комарова#Город#Новости
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