Дачник потребовал от СФУ 10 млн за участок для ремонта

Переговоры с собственником участка ведутся около месяца, вуз просит пропустить рабочих на частную территорию. Но, по данным вуза, владелец отказывается и настаивает на выкупе университетом всего земельного участка (размером около 12 соток) за 10 млн рублей. В СФУ говорят, что денег на это не предусмотрено, и продолжат договариваться с собственником.