Художник изобразил гербы Красноярска и острова Татышев — с медведем и сусликом

Posted 27 августа 2021, 07:01
Published 27 августа 2021, 07:01
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Художник Мурат Толпаров побывал в Красноярске и изобразил альтернативный герб города.
Герб представлен в виде морды медведя, на которой изображены достопримечательности: часовня, речной вокзал, бумажная десятка, ракета, кедровая шишка, памятник Сурикову и Енисей.
В своем инстаграме художник написал, что Красноярск показался ему самым интересным из сибирских городов. Образ медведя, по его мнению, больше всего подходит Красноярску.
«Перечень промышленных производств настолько внушительный, что после него впадают в экстаз экономисты, которых пытаются реанимировать упомянутые экологи, — пишет Мурат. — Если вы не житель Красноярска, то уловить отношение жителей к своему городу будет интересным занятием. Тут разговоры на улицах, неожиданная помощь от окружающих удивляют. Люди открыты и уверены. И это часть их жизни неразрывно связана с достижениями в производстве металлов, ракет и многого другого».
Еще художник показал авторский герб острова Татышев с сусликом. Вот как он выглядит:
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