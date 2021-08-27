Художник изобразил гербы Красноярска и острова Татышев — с медведем и сусликом

«Перечень промышленных производств настолько внушительный, что после него впадают в экстаз экономисты, которых пытаются реанимировать упомянутые экологи, — пишет Мурат. — Если вы не житель Красноярска, то уловить отношение жителей к своему городу будет интересным занятием. Тут разговоры на улицах, неожиданная помощь от окружающих удивляют. Люди открыты и уверены. И это часть их жизни неразрывно связана с достижениями в производстве металлов, ракет и многого другого».