Штрафы, охрана, гаражи на Грунтовой: как работал секс-бизнес в Кировском районе

Первые задержания по этому делу прошли еще в 2018 году. По версии следствия, с 2011 по 2019 год двое жителей Красноярска организовали три группы, которые занимались организацией секс-услуг. Для этого они нашли сутенеров, водителей, других участников и определили места на улицах Грунтовой и Новой, где работали девушки.

