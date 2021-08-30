prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2021, 12:10

Published 30 августа 2021, 12:10

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Штрафы, охрана, гаражи на Грунтовой: как работал секс-бизнес в Кировском районе

30 августа 2021, 12:10

В Красноярске будут судить 40 человек, которые в зависимости от роли обвиняются в организации интим-бизнеса или вовлечении в занятие проституцией.

Первые задержания по этому делу прошли еще в 2018 году. По версии следствия, с 2011 по 2019 год двое жителей Красноярска организовали три группы, которые занимались организацией секс-услуг. Для этого они нашли сутенеров, водителей, других участников и определили места на улицах Грунтовой и Новой, где работали девушки.

видео: 24.мвд.рф

Как сообщают в краевой прокуратуре, организаторы и участники находили девушек, собирали и распределяли деньги, охраняли участников, разрешали конфликты и договаривались с администраторами саун и гостиниц. Руководители контролировали бизнес круглосуточно.

Всего на эту организацию работали 39 девушек. Им объясняли правила поведения и тарифы, за нарушение дисциплины их штрафовали.

Интимные услуги оказывали в гаражном массиве на Грунтовой, саунах и гостиницах в Кировском и Ленинском районах краевого центра, а также в арендованных квартирах.

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 40 человек. Материалы направят в Кировский районный суд.

В полиции ранее уточняли «Проспекту Мира», что девушек, которые занимались проституцией под руководством этой группы, привлекли к административной ответственности.

#Егор Валинуров#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика