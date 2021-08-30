Штрафы, охрана, гаражи на Грунтовой: как работал секс-бизнес в Кировском районе

Posted 30 августа 2021, 12:10
Published 30 августа 2021, 12:10
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярске будут судить 40 человек, которые в зависимости от роли обвиняются в организации интим-бизнеса или вовлечении в занятие проституцией.
Первые задержания по этому делу прошли еще в 2018 году. По версии следствия, с 2011 по 2019 год двое жителей Красноярска организовали три группы, которые занимались организацией секс-услуг. Для этого они нашли сутенеров, водителей, других участников и определили места на улицах Грунтовой и Новой, где работали девушки.
видео: 24.мвд.рф
Как сообщают в краевой прокуратуре, организаторы и участники находили девушек, собирали и распределяли деньги, охраняли участников, разрешали конфликты и договаривались с администраторами саун и гостиниц. Руководители контролировали бизнес круглосуточно.
Всего на эту организацию работали 39 девушек. Им объясняли правила поведения и тарифы, за нарушение дисциплины их штрафовали.
Интимные услуги оказывали в гаражном массиве на Грунтовой, саунах и гостиницах в Кировском и Ленинском районах краевого центра, а также в арендованных квартирах.
Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 40 человек. Материалы направят в Кировский районный суд.
В полиции ранее уточняли «Проспекту Мира», что девушек, которые занимались проституцией под руководством этой группы, привлекли к административной ответственности.
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