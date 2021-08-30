В Красноярском крае ожидается четвертая волна коронавируса

«Если не будет в крае хорошего иммунитета у людей, особенно пожилого возраста, то будет 4-я волна, а возможно и 5-я. И она будет характеризоваться большой долей летальностью, к сожалению. Вакцинация — единственный способ избежать этого. Вакцины много поступает, бригады работают оперативно. Поэтому вот сейчас как раз самый момент спокойно прийти и поставить прививку».