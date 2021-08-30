В Красноярском крае ожидается четвертая волна коронавируса

Posted 30 августа 2021, 06:16
Published 30 августа 2021, 06:16
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Осенью в Красноярском крае прогнозируют четвертую волну коронавируса. По оценкам, она может сопровождаться большим количеством смертей.
Об этом рассказал министр здравоохранения края Борис Немик в эфире радио «Красноярск Главный». По его словам, третья волна идет на спад, но четвертая может начаться в ближайшие месяцы.
Немик отметил, что новых ограничений поможет избежать вакцинация:
«Если не будет в крае хорошего иммунитета у людей, особенно пожилого возраста, то будет 4-я волна, а возможно и 5-я. И она будет характеризоваться большой долей летальностью, к сожалению. Вакцинация — единственный способ избежать этого. Вакцины много поступает, бригады работают оперативно. Поэтому вот сейчас как раз самый момент спокойно прийти и поставить прививку».
В краевом минздраве «Проспекту Мира» ответили, что пока нельзя дать точный прогноз о дальнейшем распространении ковида. Но на сегодня больницы постепенно сворачивают коечный фонд.