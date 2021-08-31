Голодный медведь разграбил запасы еды госинспекторов заповедника

Posted 31 августа 2021, 08:22
Published 31 августа 2021, 08:22
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Госинспектор заповедника «Тунгусский» Евгения рассказала о визите медведя — он попал в фотоловушку, когда разграблял припасы.
Евгения уточнила в своем инстаграме, что все произошло в июле. Она с коллегами работала вдоль северной границы заповедника. Жить госинспекторам приходилось на кордоне, в палатках или заброшенных избах.
В одной из таких изб инспекторы провели несколько дней, потом им пришлось подняться на 5 км вверх по течению реки Кимчу. Часть еды и некоторые вещи оставили в избе, где их и нашел медведь.
«Когда мы вернулись обратно... Медведь полностью оставил нас без продуктов. Больше всего мне было жалко тушёнку Мясничий. Я её специально с города заказывала».
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