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Posted 1 сентября 2021, 04:48

Published 1 сентября 2021, 04:48

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярске не работают приложения для отслеживания автобусов

1 сентября 2021, 04:48

В Красноярске отключился портал с данными о движении общественного транспорта. Из-за этого в городе не работают автобусные приложения.

На сервере, который обслуживает сайт учреждения «Красноярскгортранс», возникли неполадки. Приложения не показывают информацию о движении автобусов и троллейбусов со вчерашнего дня.

Сейчас не работают:

Устранить неполадки обещают в течение нескольких часов, сообщают в мэрии.

#Егор Валинуров#Город#Новости#Транспорт
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