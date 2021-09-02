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Posted 2 сентября 2021, 05:57

Published 2 сентября 2021, 05:57

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

AM Best улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу СОГАЗа со «стабильного» до «позитивного»

2 сентября 2021, 05:57

Международное рейтинговое агентство AM Best подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО «СОГАЗ» на уровне «bbb» («Хороший»), улучшив по нему прогноз со «стабильного» до «позитивного», а также рейтинг финансовой устойчивости на уровне B++ («Хороший»), установив по нему «стабильный» прогноз.

Данные рейтинги отражают балансовую устойчивость АО «СОГАЗ», которую АМ Best оценивает как сильную, а также «высокие операционные показатели, нейтральный профиль деятельности и надлежащее управление рисками», говорится в отчете агентства.

AM Best отмечает, что позитивный прогноз долгосрочного кредитного рейтинга СОГАЗа отражает улучшение капитализации компании, скорректированной с учетом рисков, после успешной интеграции «ВТБ Страхования». Приобретение этого актива, по мнению аналитиков агентства, «улучшило положение Группы на рынке, диверсификацию и дистрибуцию продуктов, особенно в сегменте личного страхования». AM Best ожидает, что капитализация АО «СОГАЗ» с поправкой на риск сохранится «на самом высоком уровне».

Кроме того, балансовая устойчивость АО «СОГАЗ» подкреплена надежной ликвидностью, комплексной программой перестрахования и адекватным резервированием, говорится в отчете AM Best.

Аналитики агентства также отмечают, что рентабельность АО «СОГАЗ» поддерживается хорошими результатами от страховой и инвестиционной деятельности. В перспективе AM Best ожидает, что АО «СОГАЗ» продолжит демонстрировать высокие операционные показатели.

  • Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.
  • AM Best — первое в мире кредитное рейтинговое агентство, основанное в 1899 году. В настоящее время является крупнейшим кредитным рейтинговым агентством, которое специализируется на страховой отрасли. Компания имеет штаб-квартиру в США и ведет деятельность более чем в 100 странах с региональными отделениями в Лондоне, Амстердаме, Дубае, Гонконге, Сингапуре и Мехико.
#Редакция «ПМ»#Новости#Бизнес
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