AM Best улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу СОГАЗа со «стабильного» до «позитивного»

Posted 2 сентября 2021, 05:57
Published 2 сентября 2021, 05:57
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Международное рейтинговое агентство AM Best подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО «СОГАЗ» на уровне «bbb» («Хороший»), улучшив по нему прогноз со «стабильного» до «позитивного», а также рейтинг финансовой устойчивости на уровне B++ («Хороший»), установив по нему «стабильный» прогноз.
Данные рейтинги отражают балансовую устойчивость АО «СОГАЗ», которую АМ Best оценивает как сильную, а также «высокие операционные показатели, нейтральный профиль деятельности и надлежащее управление рисками», говорится в отчете агентства.
AM Best отмечает, что позитивный прогноз долгосрочного кредитного рейтинга СОГАЗа отражает улучшение капитализации компании, скорректированной с учетом рисков, после успешной интеграции «ВТБ Страхования». Приобретение этого актива, по мнению аналитиков агентства, «улучшило положение Группы на рынке, диверсификацию и дистрибуцию продуктов, особенно в сегменте личного страхования». AM Best ожидает, что капитализация АО «СОГАЗ» с поправкой на риск сохранится «на самом высоком уровне».
Кроме того, балансовая устойчивость АО «СОГАЗ» подкреплена надежной ликвидностью, комплексной программой перестрахования и адекватным резервированием, говорится в отчете AM Best.
Аналитики агентства также отмечают, что рентабельность АО «СОГАЗ» поддерживается хорошими результатами от страховой и инвестиционной деятельности. В перспективе AM Best ожидает, что АО «СОГАЗ» продолжит демонстрировать высокие операционные показатели.
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