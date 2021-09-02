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Posted 2 сентября 2021, 01:59

Published 2 сентября 2021, 01:59

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Проспект Мира снова сделают пешеходным

2 сентября 2021, 01:59

В Красноярске продолжается проект «В центре Мира» — часть проспекта Мира снова станет пешеходной в ближайшие выходные.

3 сентября с 18:30 на участке Мира от Обороны до Диктатуры Пролетариата и от Диктатуры Пролетариата до Перенсона запретят парковку. С 20:30 улицу начнут перекрывать — к этому времени красноярцев просят убрать автомобили, иначе их эвакуируют.

Также на все выходные запрещена парковка на улице Диктатуры Пролетариата. Припарковаться горожане могут возле Театральной площади и площади Революции.

Для движения проспект Мира откроют в воскресенье, в 23:00.

#Анна Комарова#Город#Новости
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