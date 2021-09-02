Проспект Мира снова сделают пешеходным

3 сентября с 18:30 на участке Мира от Обороны до Диктатуры Пролетариата и от Диктатуры Пролетариата до Перенсона запретят парковку. С 20:30 улицу начнут перекрывать — к этому времени красноярцев просят убрать автомобили, иначе их эвакуируют.