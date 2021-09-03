Красноярский девятиклассник приехал в школу на тонированной «девятке»

Posted 3 сентября 2021, 01:23
Published 3 сентября 2021, 01:23
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Солнечном девятиклассника поймали на вождении без прав — он приехал в школу на машине на первосентябрьскую линейку.
Как рассказали в ГИБДД, инспектор, дежуривший возле школы №144, остановил для проверки наглухо тонированный ВАЗ-2109. За рулем был 17-летний подросток. Парень рассказал, что купил машину в августе за 55 тысяч рублей.
На подростка составили административный материал за езду без прав — ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Сейчас его машину поместили на спецстоянку.
Кроме этого, девятиклассника оштрафуют за чрезмерную тонировку.