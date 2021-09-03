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Posted 3 сентября 2021, 01:23

Published 3 сентября 2021, 01:23

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Красноярский девятиклассник приехал в школу на тонированной «девятке»

3 сентября 2021, 01:23

В Солнечном девятиклассника поймали на вождении без прав — он приехал в школу на машине на первосентябрьскую линейку.

видео: ГИБДД

Как рассказали в ГИБДД, инспектор, дежуривший возле школы №144, остановил для проверки наглухо тонированный ВАЗ-2109. За рулем был 17-летний подросток. Парень рассказал, что купил машину в августе за 55 тысяч рублей.

На подростка составили административный материал за езду без прав — ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Сейчас его машину поместили на спецстоянку.

Кроме этого, девятиклассника оштрафуют за чрезмерную тонировку.

#Видео#Общество#Новости
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