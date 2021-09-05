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Posted 5 сентября 2021, 06:49

Published 5 сентября 2021, 06:49

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Камеры дома в Ботаническом сняли, предположительно, процесс закладки: «В поисках разворотили лифт»

5 сентября 2021, 06:49

На камеры лифта в доме на Ботанической, 1и попал, как предполагают жильцы, процесс закладки. Видео с «Проспектом Мира» поделилась жительница дома Елена.

Судя по записям, около десяти вечера 4 сентября в лифт зашла женщина, которая, предположительно, что-то оставила в обшивке кабины под камерой (так что, что именно она делала, осталось вне поля зрения). При этом всякий раз, когда лифт останавливался и двери открывались, женщина нажимала кнопки, чтобы он продолжал движение. Она ушла после того, как ее спугнул житель дома с мусорным ведром.

#Александр Ибрагимов#Новости
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