Камеры дома в Ботаническом сняли, предположительно, процесс закладки: «В поисках разворотили лифт»

На камеры лифта в доме на Ботанической, 1и попал, как предполагают жильцы, процесс закладки. Видео с «Проспектом Мира» поделилась жительница дома Елена.



Судя по записям, около десяти вечера 4 сентября в лифт зашла женщина, которая, предположительно, что-то оставила в обшивке кабины под камерой (так что, что именно она делала, осталось вне поля зрения). При этом всякий раз, когда лифт останавливался и двери открывались, женщина нажимала кнопки, чтобы он продолжал движение. Она ушла после того, как ее спугнул житель дома с мусорным ведром.