Быков накануне приговора: вспоминаем, что известно о деле бизнесмена и политика

«17 июня 1994 года мне домой позвонил Быков Анатолий Петрович, сказал, что на него было совершено покушение, и попросил приехать. Я взял с собой Чучкова, Бакурова и Кочурина. Мы приехали в город Красноярск, где встретились с Анатолием Петровичем. Быков мне, Чучкову, а позднее и Бакурову рассказал, что покушение на него организовали Наумов и Войтенко. И что их надо убить. Мы согласились. 24 июля 1994 года Бакуров и Чучков убили Наумова и Войтенко. Это убийство организовал Быков Анатолий Петрович, так как он сказал нам, что их нужно убить, его люди предоставляли нам квартиру для проживания на время убийства. И впоследствии мы скрывались в домах, предоставленных Анатолием Петровичем Быковым», — заявил Татаренков.