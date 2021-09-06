Быков накануне приговора: вспоминаем, что известно о деле бизнесмена и политика

Posted 6 сентября 2021, 11:04
Published 6 сентября 2021, 11:04
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Суд готовится вынести приговор бывшему алюминиевому королю, авторитетному бизнесмену и одному из самых известных красноярцев — Анатолию Быкову. Прокуратура просит для него 14 лет и 11 месяцев колонии. Присяжные вынесли вердикт — виновен и не заслуживает снисхождения. Накануне оглашения приговора вспоминаем, что известно о деле Быкова.
Неприятности у Анатолия Петровича начались 7 мая 2020-го года, когда силовики блокировали его загородный дом в Соснах. О заблокированном доме сообщил соратник Быкова, ресторатор Владимир Владимиров.
«Тревожно за судьбу Анатолия Быкова. Около въезда на его территорию дома машины с ОМОН или другими спецслужбами, вооруженными автоматами. На мои звонки и сообщения не отвечает», — написал Владимиров.
Тревога Владимирова не была напрасной, вскоре стало известно, что в доме бизнесмена проходят обыски, а сам он задержан. В тот же день стала известна и причина задержания. СК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказного убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году.
Указал на Быкова Владимир Татаренков, по прозвищу Татарин, сидящий в колонии за это самое убийство.
На следующий день, 8 мая, Свердловский районный суд вынес постановление об аресте Быкова на два месяца. По дороге от суда к ожидавшему его казенному микроавтобусу до СИЗО Быков успел заявить, что дело против него сфабриковано врагами.
Позднее все тот же Владимиров опубликовал у себя в ФБ написанное бизнесменом в СИЗО письмо, в котором Быков призывал союзников крепиться и говорил, что «не за горами время, когда мы снова будем собирать новый Союз».
15 мая Быкову устроили очную ставку с Татаренковым и вторым проходящим по этому делу киллером — Сергеем Бакуровым. Оба они подтвердили причастность бизнесмена к заказному убийству.
«17 июня 1994 года мне домой позвонил Быков Анатолий Петрович, сказал, что на него было совершено покушение, и попросил приехать. Я взял с собой Чучкова, Бакурова и Кочурина. Мы приехали в город Красноярск, где встретились с Анатолием Петровичем. Быков мне, Чучкову, а позднее и Бакурову рассказал, что покушение на него организовали Наумов и Войтенко. И что их надо убить. Мы согласились. 24 июля 1994 года Бакуров и Чучков убили Наумова и Войтенко. Это убийство организовал Быков Анатолий Петрович, так как он сказал нам, что их нужно убить, его люди предоставляли нам квартиру для проживания на время убийства. И впоследствии мы скрывались в домах, предоставленных Анатолием Петровичем Быковым», — заявил Татаренков.
В ответ Анатолий Петрович заявил, что все это неправда и таких разговоров между ним и Татаренковым никогда не было.
«25 лет назад Владимир [Татаренков] шутил на эту тему. Что произошло за 25 лет сейчас, что он не шутит… я не знаю, где он шутил, где правда. Этого не было, о чем он говорит».
22 мая Владимир Владимиров выводит сторонников Быкова на митинг. Собравшиеся говорят о «пострадавшем за правду», «полицейском государстве» и «цифровом концлагере». Быков продолжает сидеть.
13 июня еще одна акция — зарядка и забег в поддержку Анатолия Петровича. Полицейские спортсменов не разгоняют, но разойтись просят. На судьбу Быкова акция никак не влияет.
13 июля бизнесмену предъявляют новые обвинения, на этот раз в создании преступной группировки. По версии следствия, с 1993 по 1995 годы Анатолий Быков объединил несколько организованных преступных групп — в том числе те, которыми руководили Вилор Струганов (Паша Цветомузыка), Владимир Татаренков и другие. Для этих групп, считает следствие, он ввел единые нормы поведения и санкции за их нарушение.
Тут же прозвучали имена Анатолия Артюшкова, Владимира Филиппова и Юрия Хонина — криминальных авторитетов убийство которых так же приписали Быкову.
17 июля Быков заявил, что признает, что является лидером, но не преступной группировки, а политики, спорта, и благотворительности.
«Вот в этом я являюсь лидером безоговорочно! Я сегодня признаю вину только в одном: что остался живой! В смутное время 90-х годов и сегодня являюсь патриотом нашего Отечества и своего народа! Я хочу сказать всем большое человеческое спасибо — за то, что вы у меня есть!», — заявил бизнесмен.
25 августа бизнесмену предъявили очередное обвинение. На этот раз ему вменили убийство криминального бизнесмена Андрея Неколова, совершенное 8 января 2005 года возле гаражного массива на Ады Лебедевой, 66. Показание на Быкова снова дал киллер — Александр Живица по кличке «Буль».
Адвокат бизнесмена Алексей Прохоров заявил, что появление нового эпизода в расследовании против Быкова его не удивило.
«Не удивлюсь, что будут заведены новые в отношении Анатолия Петровича, — сказал он. — Единственное, на мой взгляд, грустно, что Следственный комитет демонстрирует, видимо, в угоду действующим властям, возбуждение новых дел не при наличии достаточных доказательств, а, как я подозреваю, на голословных показаниях неких лиц, которые спустя 15–20 лет начинают вспоминать, что, оказывается, все, что они совершили, было по указанию Быкова».
3 сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в убийстве Наумова и Войтенко. Татарин вновь дал показания и подтвердил, что за смертью молодых людей стоит именно Анатолий Петрович.
В ответ Быков в очередной раз заявил, что ни в чем не виноват, предложил проверить себя на полиграфе и написал новое философическое письмо о сущности бытия.
«В России сегодня выгоднее стать сукой, чем остаться человеком. И дело даже не во мне лично, а в самом подходе правоохранительных органов, когда на показаниях одного человека, — который спустя 15 лет вдруг "вспомнил", что все свои самые мерзкие поступки в своей жизни он, оказывается, совершал по указке Быкова, — начинается уголовное преследование за особо тяжкое преступление», — писал бизнесмен.
Ответом на письмо стало новое откровение Буля, в котором киллер обвинил Быкова в покушении на убийство бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского. Буль заявил, что по приказу Быкова лично расстрелял «Мерседес» Грабовского, ему тогда чудом удалось выжить.
22 октября Быкова отпускают под домашний арест, но вечером того же для к Анатолию Петровичу снова приходит ОМОН и бизнесмен возвращается в СИЗО.
23 октября срок содержания Быкова в СИЗО продлили еще на два месяца.
22 января 2021-го защита Быкова попросили о рассмотрении его дела судом присяжных. 18 марта суд ответил согласием.
14 июля у красноярского бизнесмена и политика арестовывают имущество: дома и земельные участки на сумму в 50 миллионов рублей. Как рассказали в краевом управлении СК, потерпевшие направили иск о взыскании денег за возмещение морального вреда после убийства предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году.
16 июля Быков, вернувшись с прогулки, заметил, что в его отсутствие в камере прошел обыск. По словам адвоката, затем в камеру вошел сотрудник СИЗО и досмотрел холодильник без перчаток. Вероятно произошел конфликт, и Быкова на пять суток посадили в карцер.
27 июля Быкову опять предъявляют новое обвинение. На этот раз в неуплате налогов. По данным следствия, в 2014-2017 годах Быков заключил безвозмездные соглашения и договор об уступке с двумя иностранными компаниями. По условиям компании уступили бизнесмену права требования долга к трем аффилированным организациям.
С 2017 по 2019 год фирмы-должники частично погасили долг перед Быковым в размере более 467 миллионов рублей. Как сообщают в СК, с этих доходов Быков не уплатил более 60 миллионов рублей налогов. Быков уже привычно не признал вину.
31 августа состоялся суд присяжных. Быкова признали виновным в организации двойного убийства и не заслуживающим снисхождения.
6 сентября. Обвинение попросило для бизнесмена — 14 лет и 11 месяцев колонии.