Красноярцы могут придумать название общественному пространству на Ульяновском проспекте

Участником конкурса на лучшее название может стать любой желающий старше семи лет. Свой вариант названия можно присылать один раз до 12 сентября, писать нужно на электронные почты ubulvar@bk.ru, Artem.Sheyanov@rusal.com и в инстаграм-аккаунт bulvar_ulyanovski.