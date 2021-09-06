Красноярцы могут придумать название общественному пространству на Ульяновском проспекте

Posted 6 сентября 2021, 11:03
Published 6 сентября 2021, 11:03
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Красноярцев приглашают участвовать в конкурсе на лучшее название общественного пространства, которое находится на Ульяновском проспекте. Победитель получит ценный приз.
Бульвар на берегу Ульяновского проспекта обновят. Эту территорию выбрали по итогам голосования жителей. Сейчас РУСАЛ вместе с проектировщиками прорабатывает варианты озеленения участка, чтобы укрепить грунт берега и увеличить число зеленых участков в Советском районе.
Участником конкурса на лучшее название может стать любой желающий старше семи лет. Свой вариант названия можно присылать один раз до 12 сентября, писать нужно на электронные почты ubulvar@bk.ru, Artem.Sheyanov@rusal.com и в инстаграм-аккаунт bulvar_ulyanovski.
Победителя выберет группа экспертов из числа представителей РУСАЛа, администрации Советского района, управляющих компаний Зеленой рощи, а также инициативной группы жителей Ульяновского проспекта. Автор самого оригинального и творческого названия получит диплом и ценный подарок.
РУСАЛ занимается озеленением городов присутствия и поддерживает разноплановые проекты в рамках экологической политики, принципы которой определил основатель компании Олег Дерипаска.