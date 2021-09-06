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Posted 6 сентября 2021, 11:03

Published 6 сентября 2021, 11:03

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Красноярцы могут придумать название общественному пространству на Ульяновском проспекте

6 сентября 2021, 11:03

Красноярцев приглашают участвовать в конкурсе на лучшее название общественного пространства, которое находится на Ульяновском проспекте. Победитель получит ценный приз.

фото: «РУСАЛ Красноярск»

Бульвар на берегу Ульяновского проспекта обновят. Эту территорию выбрали по итогам голосования жителей. Сейчас РУСАЛ вместе с проектировщиками прорабатывает варианты озеленения участка, чтобы укрепить грунт берега и увеличить число зеленых участков в Советском районе.

Участником конкурса на лучшее название может стать любой желающий старше семи лет. Свой вариант названия можно присылать один раз до 12 сентября, писать нужно на электронные почты ubulvar@bk.ru, Artem.Sheyanov@rusal.com и в инстаграм-аккаунт bulvar_ulyanovski. 

Победителя выберет группа экспертов из числа представителей РУСАЛа, администрации Советского района, управляющих компаний Зеленой рощи, а также инициативной группы жителей Ульяновского проспекта. Автор самого оригинального и творческого названия получит диплом и ценный подарок.

РУСАЛ занимается озеленением городов присутствия и поддерживает разноплановые проекты в рамках экологической политики, принципы которой определил основатель компании Олег Дерипаска. 

#Город#Новости
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