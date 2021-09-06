В Красноярске байкер сбил девушку и уехал — его нашли через две недели

Posted 6 сентября 2021, 02:51
Published 6 сентября 2021, 02:51
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярске задержан водитель мотоцикла, который еще 21 августа сбил на мотоцикле пешеходов, переходящих дорогу по переходу.
Все произошло на пересечении улиц Алексеева и Авиаторов. На записи с камеры видно, как мотоциклист на высокой скорости едет через перекресток и врезается в пешеходов, один из них отлетает под впереди стоящую машину. После аварии мотоциклист остановился, но подходить к пострадавшим не стал и позже уехал.
В аварии пострадала 26-летняя девушка, ее доставили в больницу. Инспекторам 38-летний мужчина объяснил, что хотел «проскочить», а место ДТП оставил из-за шока и отсутствия права на управление мотоциклом.
В ГИБДД уточняют, что в ходе поисков нарушителя сначала был найден мотоцикл Yamaha, а через несколько дней и сам водитель.
За оставление места ДТП мужчина получил 15 суток административного ареста. На него также завели административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью пешехода — красноярцу грозит штраф до 25 тысяч рублей либо лишение права управления на срок до двух лет. Кроме этого, по другим нарушениям сумма штрафов может превысить 16 тысяч рублей.