В Красноярске байкер сбил девушку и уехал — его нашли через две недели

Все произошло на пересечении улиц Алексеева и Авиаторов. На записи с камеры видно, как мотоциклист на высокой скорости едет через перекресток и врезается в пешеходов, один из них отлетает под впереди стоящую машину. После аварии мотоциклист остановился, но подходить к пострадавшим не стал и позже уехал.