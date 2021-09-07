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Posted 7 сентября 2021, 05:36

Published 7 сентября 2021, 05:36

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

РУСАЛ стал генеральным партнером финала чемпионата среди студентов-металлургов

7 сентября 2021, 05:36

Компания РУСАЛ стала генеральным партнером Гранд финала чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Устойчивое развитие».

В этом году Гранд финал международного кейс-чемпионата среди студентов-металлургов проведут онлайн 7 сентября. В финале участвуют команды из России, Индонезии, Филиппин, Бразилии, Гвинеи, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Шри-Ланки и Сербии. Всего участвуют 13 команд из 11 стран. 

На чемпионате команды представят проекты, связанные с устойчивым развитием, улучшением состояния окружающей среды и снижением негативного воздействия на нее. Экспертная комиссия выберет самые перспективные.

Также на чемпионате проведут ZOOM-кафе, где участники смогут пообщаться с экспертами. Представитель РУСАЛа расскажет о продвижении алюминия с низким углеродным следом под брендом ALLOW.

#Анна Комарова#Наука#Новости
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