РУСАЛ стал генеральным партнером финала чемпионата среди студентов-металлургов

Posted 7 сентября 2021, 05:36
Published 7 сентября 2021, 05:36
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Компания РУСАЛ стала генеральным партнером Гранд финала чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Устойчивое развитие».
В этом году Гранд финал международного кейс-чемпионата среди студентов-металлургов проведут онлайн 7 сентября. В финале участвуют команды из России, Индонезии, Филиппин, Бразилии, Гвинеи, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Шри-Ланки и Сербии. Всего участвуют 13 команд из 11 стран.
На чемпионате команды представят проекты, связанные с устойчивым развитием, улучшением состояния окружающей среды и снижением негативного воздействия на нее. Экспертная комиссия выберет самые перспективные.
Также на чемпионате проведут ZOOM-кафе, где участники смогут пообщаться с экспертами. Представитель РУСАЛа расскажет о продвижении алюминия с низким углеродным следом под брендом ALLOW.