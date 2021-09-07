РУСАЛ стал генеральным партнером финала чемпионата среди студентов-металлургов

В этом году Гранд финал международного кейс-чемпионата среди студентов-металлургов проведут онлайн 7 сентября. В финале участвуют команды из России, Индонезии, Филиппин, Бразилии, Гвинеи, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Шри-Ланки и Сербии. Всего участвуют 13 команд из 11 стран.