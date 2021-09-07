Женщины с ребенком украли из «Детского мира» полную тележку товаров

Posted 7 сентября 2021, 08:58
Published 7 сентября 2021, 08:58
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В соцсетях опубликовали видео кражи из магазина «Детский мир». Он находится в ТЦ «Зеленый» в Покровском.
На кадрах видно, что женщина с девочкой выкатывает за пределы магазина тележку с товарами. Потом к ним в лифте подходит вторая женщина, которая затем будет выгружать товар в машину на парковке. Девушка с маленьким ребенком в лифте к ним отношения не имеет.
В «Детском мире» «Проспекту Мира» сказали, что это произошло 6 сентября около 19:00. Кражу заметили не сразу. Сначала в примерочной нашли защитные бирки, потом по камерам увидели, как из магазина вывозят тележку.
По примерным подсчетам, ущерб составил около 25-30 тысяч рублей, но сумма может увеличиться, сейчас проверяется весь товар. Охраны в этом магазине нет.
Сотрудники магазина обратились в полицию, по их данным, женщин уже вычислили. В полиции «ПМ» сказали, что проводят проверку, но женщин пока не нашли.