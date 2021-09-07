prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2021, 08:58

Published 7 сентября 2021, 08:58

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Женщины с ребенком украли из «Детского мира» полную тележку товаров

7 сентября 2021, 08:58

В соцсетях опубликовали видео кражи из магазина «Детский мир». Он находится в ТЦ «Зеленый» в Покровском.

На кадрах видно, что женщина с девочкой выкатывает за пределы магазина тележку с товарами. Потом к ним в лифте подходит вторая женщина, которая затем будет выгружать товар в машину на парковке. Девушка с маленьким ребенком в лифте к ним отношения не имеет.

В «Детском мире» «Проспекту Мира» сказали, что это произошло 6 сентября около 19:00. Кражу заметили не сразу. Сначала в примерочной нашли защитные бирки, потом по камерам увидели, как из магазина вывозят тележку.

По примерным подсчетам, ущерб составил около 25-30 тысяч рублей, но сумма может увеличиться, сейчас проверяется весь товар. Охраны в этом магазине нет.

Сотрудники магазина обратились в полицию, по их данным, женщин уже вычислили. В полиции «ПМ» сказали, что проводят проверку, но женщин пока не нашли.

#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика