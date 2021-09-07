Женщины с ребенком украли из «Детского мира» полную тележку товаров

На кадрах видно, что женщина с девочкой выкатывает за пределы магазина тележку с товарами. Потом к ним в лифте подходит вторая женщина, которая затем будет выгружать товар в машину на парковке. Девушка с маленьким ребенком в лифте к ним отношения не имеет.

