В Норильске от мусора очистили 750 тысяч квадратных метров территории

Posted 8 сентября 2021, 07:01
Published 8 сентября 2021, 07:01
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Предприятие по благоустройству территории Заполярного филиала «Норникеля» за прошедшие весну и лето расчистило от строительного мусора, металлолома и ветхих строений более 750 тысяч квадратных метров территории Норильского промышленного района.
Масштабная программа по санитарной очистке промзон, на которую «Норникель» выделил в общей сложности более 40 миллиардов рублей, стартовала в апреле 2021 года. В ее рамках осенью прошлого года Норильский дивизион сформировал реестр неиспользованных объектов на территории. В него вошли 467 заброшенных зданий и сооружений, свалки из двух миллионов тонн мусора, а также 600 тысяч тонн металлолома.
За несколько месяцев с начала действия программы «Чистый Норильск» специалисты разобрали и демонтировали 64 аварийные постройки в промышленной зоне. Это ветхие и заброшенные сооружения: гаражи, склады и другие здания для производственных нужд. Всего сотрудники предприятия по благоустройству собрали около 73 тысяч тонн строительного мусора. Только на территории, прилегающей к Надеждинскому металлургическому заводу, расчистили площадь около 250 тысяч квадратных метров.
«С очищенных территорий вывезено более пяти тысяч тонн металлолома. Мы готовим его к транспортировке на материк, сдаче и переработке. В основном заниматься этим будем в зимний сезон. В частности, будем резать металлоконструкции на несколько частей (это необходимо для их перевозки)», — рассказывает начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля» Андрей Радунцев.
В работах по очистке территории в общей сложности занято около тысячи человек, привлечено 12 подрядных организаций. Также сформирован парк специальной техники, на закупку которой «Норникель» направил около четырех миллиардов рублей. Предприятие по благоустройству уже получило более сотни машин — бульдозеров, экскаваторов и грузовых автомобилей. По словам Андрея Радунцева, это новейшая техника, которая изготавливалась по специальному заказу, — универсальные машины с многофункциональным навесным оборудованием. На них можно установить гидроножницы, гидромолот, высокие стрелы и дробильные ковши, которыми можно дробить бетон.
Активная фаза работ по очистке территории от строительного мусора продлится до конца октября. Затем специалисты займутся утилизацией собранных отходов и демонтажем ветхих сооружений. Предполагается, что программа по благоустройству Норильска и промышленных зон будет работать круглогодично. Весь проект рассчитан на 10 лет.