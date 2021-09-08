В Норильске от мусора очистили 750 тысяч квадратных метров территории

В работах по очистке территории в общей сложности занято около тысячи человек, привлечено 12 подрядных организаций. Также сформирован парк специальной техники, на закупку которой «Норникель» направил около четырех миллиардов рублей. Предприятие по благоустройству уже получило более сотни машин — бульдозеров, экскаваторов и грузовых автомобилей. По словам Андрея Радунцева, это новейшая техника, которая изготавливалась по специальному заказу, — универсальные машины с многофункциональным навесным оборудованием. На них можно установить гидроножницы, гидромолот, высокие стрелы и дробильные ковши, которыми можно дробить бетон.