В Красноярске проводят экоуроки для школьников

«На каждом таком экоуроке мы стараемся донести до наших слушателей — а это и младшеклассники, и школьники постарше, что только от нас зависит, какой будет окружающая нас среда в будущем, что будет с природой, с экологией. Мы рассказываем о наших инициативах по раздельному сбору мусора, о важности вовлечения в этот процесс всех жителей», — рассказала руководитель PR-отдела «КРК» Юлия Комиссаренко.

