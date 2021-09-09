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Posted 9 сентября 2021, 04:27

Published 9 сентября 2021, 04:27

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярске проводят экоуроки для школьников

9 сентября 2021, 04:27

В Красноярске начался учебно-экологический год. Первый урок провели для четвероклассников.

фото здесь и далее: Красноярская рециклинговая компания

Это проект левобережного оператора по вывозу мусора — «Красноярской рециклинговой компании». Занятие для учеников 4 «А» класса школы №145 прошло 8 сентября. Школьникам провели виртуальную экскурсию по самым большим свалкам мира, во время которой они узнали, что человек ежедневно «производит» больше килограмма мусора. 

Детям рассказали, что некоторый мусор может разлагаться столетиями. Например, памперс пролежит в земле 500 лет, а стекло — 1000.

В конце экоурока школьники получили от компании подарки и «познакомились» с мусоровозом и операторами, которые на нем работают.

«На каждом таком экоуроке мы стараемся донести до наших слушателей — а это и младшеклассники, и школьники постарше, что только от нас зависит, какой будет окружающая нас среда в будущем, что будет с природой, с экологией. Мы рассказываем о наших инициативах по раздельному сбору мусора, о важности вовлечения в этот процесс всех жителей», — рассказала руководитель PR-отдела «КРК» Юлия Комиссаренко.

Юлия добавила, что для этого на левом берегу увеличивают количество контейнеров для сбора пластика и стекла. 

Организовать такие уроки для учеников можно с помощью «Красноярской рециклинговой компании». Нужно обратиться в соцсети компании или позвонить по номеру +7 (391) 219 35-75.

#Новости#Экология#Образование
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