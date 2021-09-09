В Красноярске начался фестиваль музыки «Азия — Сибирь — Европа»

Posted 9 сентября 2021, 09:42
Published 9 сентября 2021, 09:42
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Малом концертном зале филармонии 8 сентября прошло открытие фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа».
В этом году фестиваль проходит в Красноярске в девятнадцатый раз. В открытии кроме красноярского камерного оркестра приняли участие швейцарский дирижёр и художественный руководитель оркестра I TEMPI в Базеле Геворк Гарабекян, хедлайнер фестиваля Элиана Бюрки (альпийский горн), Мариинский духовой квинтет из Санкт-Петербурга и артисты академического симфонического оркестра и оркестра красноярского Театра оперы и балета.
Фестиваль проходит до 19 сентября. Здесь будет еще шесть концертных программ — например, с традиционной индийской музыкой и джазовыми импровизациями на альпийском горне. Также зрителей ждут показы немых фильмов Чарли Чаплина, озвученные вживую красноярским камерным оркестром.
«За девятнадцать лет существования фестиваля "Азия — Сибирь — Европа" удалось достичь главного — публика ждет этого события, заранее покупает билеты, стремится открыть для себя что-то новое в музыкальном мире, — рассказала директор фестиваля Лариса Маркосьян. — К сожалению, из-за действующих ограничений мы не можем заполнить залы полностью, но очень рады, что фестиваль состоится, несмотря на тяжелые условия, в которых сейчас находится концертная индустрия».
Фестиваль проходит под патронатом главы Красноярска и при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция». На открытии были Сергей Ерёмин, посол Швейцарии в РФ Кристина Мартин Ланг и исполняющий обязанности директора постоянного правительства Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» в Москве Наталья Ручкина.
Запись трансляции открытия фестиваля доступна на ютуб-канале красноярского камерного оркестра по ссылке.