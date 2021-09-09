В Красноярске начался фестиваль музыки «Азия — Сибирь — Европа»

«За девятнадцать лет существования фестиваля "Азия — Сибирь — Европа" удалось достичь главного — публика ждет этого события, заранее покупает билеты, стремится открыть для себя что-то новое в музыкальном мире, — рассказала директор фестиваля Лариса Маркосьян. — К сожалению, из-за действующих ограничений мы не можем заполнить залы полностью, но очень рады, что фестиваль состоится, несмотря на тяжелые условия, в которых сейчас находится концертная индустрия».