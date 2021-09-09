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Posted 9 сентября 2021, 12:51

Published 9 сентября 2021, 12:51

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярском крае бюджетникам поднимут зарплаты

9 сентября 2021, 12:51

В Красноярском крае поднимут зарплаты тем бюджетникам, которые не попали под действие майских указов — об этом на прямой линии объявил губернатор Александр Усс. 

Во время прямой линии губернатор рассмотрел обращение от работника противопожарной службы — мужчина попросил обратить внимание на разницу их зарплат с зарплатами работников федеральных структур.

По словам губернатора, при подготовке бюджета на 2022 год он дал поручение с 1 января повысить зарплаты работникам краевых бюджетных структур, не попавших под майские указы.

Всего в крае сейчас около 250 тысяч бюджетников, из них под действие указов не попали примерно 44 тысячи человек. Среди них бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, административно-управленческий персонал, специалисты в сфере ГО и ЧС, спорта, молодежной политики, архивных учреждений, природных ресурсов и лесного хозяйства и других направлений. Госслужащие к этой категории не относятся.

#Анна Комарова#Общество#Новости
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