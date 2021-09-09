В Красноярском крае бюджетникам поднимут зарплаты

Всего в крае сейчас около 250 тысяч бюджетников, из них под действие указов не попали примерно 44 тысячи человек. Среди них бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, административно-управленческий персонал, специалисты в сфере ГО и ЧС, спорта, молодежной политики, архивных учреждений, природных ресурсов и лесного хозяйства и других направлений. Госслужащие к этой категории не относятся.