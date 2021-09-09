В Красноярском крае бюджетникам поднимут зарплаты

Posted 9 сентября 2021, 12:51
Published 9 сентября 2021, 12:51
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярском крае поднимут зарплаты тем бюджетникам, которые не попали под действие майских указов — об этом на прямой линии объявил губернатор Александр Усс.
Во время прямой линии губернатор рассмотрел обращение от работника противопожарной службы — мужчина попросил обратить внимание на разницу их зарплат с зарплатами работников федеральных структур.
По словам губернатора, при подготовке бюджета на 2022 год он дал поручение с 1 января повысить зарплаты работникам краевых бюджетных структур, не попавших под майские указы.
Всего в крае сейчас около 250 тысяч бюджетников, из них под действие указов не попали примерно 44 тысячи человек. Среди них бухгалтеры, юристы, работники служб кадров и занятости, административно-управленческий персонал, специалисты в сфере ГО и ЧС, спорта, молодежной политики, архивных учреждений, природных ресурсов и лесного хозяйства и других направлений. Госслужащие к этой категории не относятся.