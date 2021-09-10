Лучшие балконы и палисадники: кто в этом году победил в конкурсе на самый благоустроенный район

«В 2014 году в Красноярске стартовал очень важный проект по благоустройству города. Конкурс «Самый благоустроенный район» — событие, которое происходит благодаря труду и усилиям жителей. Это доказательство любви горожан к своему дому, двору, району. Сегодня мы поздравляем и благодарим тех, кто проявил творческий подход и подарил свой труд на благо Красноярска», — обратился к победителям первый заместитель мэра Владислав Логинов.