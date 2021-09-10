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Posted 10 сентября 2021, 10:48

Published 10 сентября 2021, 10:48

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Лучшие балконы и палисадники: кто в этом году победил в конкурсе на самый благоустроенный район

10 сентября 2021, 10:48

В Красноярске наградили победителей конкурса «Самый благоустроенный район города». 

За победу боролись жители в шести отдельных номинациях: «Лучший балкон/лоджия», «Лучший цветник/клумба», «Лучший дворник», «Лучший палисадник частного сектора», «Самая динамично меняющаяся улица частного сектора», «Самые активные жители» и районы краевой столицы.

Первое место среди семи районов города занял Советский. Второе — Октябрьский район, на третьем месте расположился Ленинский. 

Первый заместитель мэра Владислав Логинов отметил, что конкурс живет и развивается благодаря инициативам жителей:

«В 2014 году в Красноярске стартовал очень важный проект по благоустройству города. Конкурс «Самый благоустроенный район» — событие, которое происходит благодаря труду и усилиям жителей. Это доказательство любви горожан к своему дому, двору, району. Сегодня мы поздравляем и благодарим тех, кто проявил творческий подход и подарил свой труд на благо Красноярска», — обратился к победителям первый заместитель мэра Владислав Логинов.

В мэрии отмечают, что инициативы неравнодушных горожан активно поддерживаются. В Красноярске увеличено количество проектов инициативного бюджетирования, в прошлом стартовал конкурс «Лучшая концепция озеленения».

#Город#Истории
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