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Posted 10 сентября 2021, 01:19

Published 10 сентября 2021, 01:19

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Рассказываем о погоде в выходные

10 сентября 2021, 01:19

В выходные в Красноярске немного потеплеет, но будет пасмурно.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 10 сентября, ожидается до +14 градусов. В городе обещают переменную облачность и ветер 4 м/с. Ночью похолодает до +4 градусов, ожидается переменная облачность без осадков.

В субботу, 11 сентября, потеплеет до +19 градусов, синоптики обещают переменную облачность без осадков и небольшой ветер со скоростью 3 м/с. Ночью — до +6 градусов, будет пасмурно, возможен небольшой дождь.

12 сентября, в воскресенье, ожидается до +17 градусов. Будет пасмурно и без осадков. Ночью снова обещают до +6, облачность и временами небольшой дождь.

На следующей неделе снова резко похолодает до +10-12 градусов.

#Марина Кирюнина#Новости#Погода
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