Рассказываем о погоде в выходные

Posted 10 сентября 2021, 01:19
Published 10 сентября 2021, 01:19
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В выходные в Красноярске немного потеплеет, но будет пасмурно.
По данным Гидрометцентра, в пятницу, 10 сентября, ожидается до +14 градусов. В городе обещают переменную облачность и ветер 4 м/с. Ночью похолодает до +4 градусов, ожидается переменная облачность без осадков.
В субботу, 11 сентября, потеплеет до +19 градусов, синоптики обещают переменную облачность без осадков и небольшой ветер со скоростью 3 м/с. Ночью — до +6 градусов, будет пасмурно, возможен небольшой дождь.
12 сентября, в воскресенье, ожидается до +17 градусов. Будет пасмурно и без осадков. Ночью снова обещают до +6, облачность и временами небольшой дождь.
На следующей неделе снова резко похолодает до +10-12 градусов.