«Многие решили, что это кино»: красноярцы вспоминают, как узнали о терактах 11 сентября

Posted 11 сентября 2021, 09:45
Published 11 сентября 2021, 09:45
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Ровно 20 лет назад, 11 сентября 2001 года, произошел крупнейший теракт в истории, который потряс весь мир.
Боевики «Аль-Каиды», террористической и запрещенной организации, захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни-близнецы торгового центра в Нью-Йорке, еще один — в здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый, вероятно, хотели направить на Белый дом или здание Конгресса, но он разбился в Пенсильвании о землю.
Погибли 2977 человек (не считая террористов) — это пассажиры самолетов и члены экипажей, люди, находившиеся в зданиях или рядом с ними, полицейские, медики и пожарные, которые проводили эвакуацию и оказывали помощь. Пострадали более 6000 человек.
«Проспект Мира» попросил красноярцев рассказать о том, что они делали в тот день, как узнали о терактах и что для них изменилось после трагедии.
Сергей, в 2001 году ему 13 лет:
Я планировал смотреть ночной матч «Спартака» в Лиге чемпионов. Кажется, по красноярскому времени игры начинались в 2:45. Отец отправил меня спать пораньше, пообещав разбудить на футбол. Через какое-то время он прибежал и растолкал меня. «Там самолет в небоскреб врезался», — сказал он. Спросонья я подумал, что речь идет о фильме, но пошел за компанию. Удар второго самолета мы смотрели в прямом эфире... Помню растерянность, непонимание и мысль «это война!». Футбола в ту ночь в мире уже не было...
Виктор, в 2001 году ему 17 лет
Я точно помню, что об этом говорили по всем каналам весь день и другой повестки просто не было. Возникало ощущение, что в этот день началась третья мировая война, несмотря на то, что мы живем очень далеко от этих событий, помню, что стало как-то очень страшно... Вот прям по-настоящему страшно. До боли было жалко этих незнакомых мне людей. Не укладывалось в моем подростковом сознании, что какие-то люди готовы, как камикадзе времен второй мировой войны, просто взять и направить самолет в здание. Самолет с людьми в здание с людьми. Бред. Я несколько недель следил за всеми новостями и комментариями официальных лиц, пытаясь понять последствия. В тот день я познакомился с терроризмом.
Наталья, в 2001 году ей 17 лет
Я училась на втором курсе колледжа и жила в общежитии. Там и увидели по телевизору все произошедшее. Это был первый раз, когда кто-то включил новости в студенческой комнате (обычно только смотрели сериалы). Смотрели утром, собираясь на ленты. Вокруг телевизора очень быстро собралась толпа, интернета тогда не было ни у кого. Все были в шоке.
Алексей, в 2001 году ему 15 лет
Вечером позвонил мой друг и сказал включить телевизор (да, как в фильмах). Это был шок, мы до ночи смотрели трансляцию из Нью-Йорка и охреневали по телефону от происходящего. С утра в школе все обсуждали теракт, многие одноклассники злорадствовали, мол, так пиндосам (я первый раз услышал это слово) и надо, сами напросились. И от этого, пожалуй, был не меньший шок, чем накануне.
Tom, в 2001 году ему 27 лет
Вечер, канал «НТВ» прервал вещание показом пожара в 1-й башне, а далее все в прямом эфире: второй самолет, прыгающие люди, обрушение, сообщение о Пентагоне и Пенсильвании. Потом первые высотные бомбардировщики в Афганистане. На стойке ресепшена гостиницы пришло осознание начала мировой войны, что это затронет и тебя лично. Случилось.
Андрей, в 2001 году ему 7,5 лет
Я уже собирался спать и всегда смотрел перед сном новости. По телевизору начали рассказывать про башни, а потом и вовсе врубили в сетку вещания прямой эфир какого-то американского канала (CNN, по-моему) даже вроде без синхронного перевода. В общем так и досмотрел до обрушения первой башни, потом родители все-таки заставили пойти спать. Не скажу, что после этого дня что-то прям кардинально поменялось, видимо, все-таки слишком мал был.
Антон, в 2001 году ему 10 лет
Сам день теракта я не помню, но помню, что в интернете стали появляться скринсейверы с американским флагом и датой 9.11 в знак скорби. Стало выходить большое количество компьютерных игр о поимке Усамы бен Ладена и операциях в горной местности.
Из соцсетей
Владимир Васин
Joseph A. Mascali 09.11.2001 R.I.P.
Мы гуляли по Нью-Йорку, Денис, зная, что моя жена дизайнер интерьеров, привел нас в галерею мебели Art house. Зашли, я много фотал, трогал руками, удивлялся идеям. Разговорились с менеджером женщиной. В ходе общения рассказали ей, что завтра идем к мемориалу Всемирного торгового центра. И в следующую секунду она просто попросила чужих людей найти ее мужа, сбегав за визиткой. Он был одним из пожарных, кто погиб в тот день. Мы взяли карточку и пообещали, что сделаем. Она тихо улыбнулась глазами. Попрощались. Энергетика, которая сейчас в этом месте, она сбивает с ног. Некоторые туристы не выдерживают, им становится плохо, а кто-то даже потом не возвращается сюда никогда.
Роман Карпович
Я очень хорошо помню этот день 20 лет назад. Я тогда работал в кинотеатре «Эпицентр». Моим боссом был Толя Ващенко, а я занимался заведением как арт-директор и диджей. И мы тогда придумали, что по будням играют диджики. И это как раз был будний солнечный день! Вечерочком. Я стоял в диджейке и играл с пласта Georgie Porgie — «Life Goes On». Мне позвонила жена на сотовый и говорит: «Америку бомбят». Воспользовался служебным положением. Тормознул музон, а телеки в фойе переключил с МТВ на НТВ, и все посетители «Эпицентра», абсолютно все, смотрели, как в прямом эфире падают башни. Многие, кстати, подумали, что это такое кино мы показываем. Отпечатался день в памяти...