«Многие решили, что это кино»: красноярцы вспоминают, как узнали о терактах 11 сентября

Я точно помню, что об этом говорили по всем каналам весь день и другой повестки просто не было. Возникало ощущение, что в этот день началась третья мировая война, несмотря на то, что мы живем очень далеко от этих событий, помню, что стало как-то очень страшно... Вот прям по-настоящему страшно. До боли было жалко этих незнакомых мне людей. Не укладывалось в моем подростковом сознании, что какие-то люди готовы, как камикадзе времен второй мировой войны, просто взять и направить самолет в здание. Самолет с людьми в здание с людьми. Бред. Я несколько недель следил за всеми новостями и комментариями официальных лиц, пытаясь понять последствия. В тот день я познакомился с терроризмом.