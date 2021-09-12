В Красноярске водитель списал за поездку 90 тысяч

Подъехав к дому, пассажир дал водителю свой телефон и попросил его самостоятельно перевести деньги через приложение банка. Он объяснил это тем, что пьян и не может контролировать свои действия. По данным полиции, водитель взял телефон и, увидев, что на счете есть крупная сумма, перевел на свою банковскую карту 90 тысяч рублей.