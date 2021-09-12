prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2021, 04:26

Published 12 сентября 2021, 04:26

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярске водитель списал за поездку 90 тысяч

12 сентября 2021, 04:26

В Красноярске будут судить водителя за кражу денег со счета мужчины, которого он подвозил до дома.

В июле в полицию обратился красноярец и заявил о хищении денег. Выяснилось, что ночью он возвращался из кафе, где выпивал вместе со своим другом. Стоя на обочине дороги, мужчина остановил проезжающий мимо автомобиль и попросил водителя отвезти его до дома за 200 рублей.

Подъехав к дому, пассажир дал водителю свой телефон и попросил его самостоятельно перевести деньги через приложение банка. Он объяснил это тем, что пьян и не может контролировать свои действия. По данным полиции, водитель взял телефон и, увидев, что на счете есть крупная сумма, перевел на свою банковскую карту 90 тысяч рублей.

После обращения в полицию водителя задержали в течение суток — это 29-летний житель города, который до этого не был судим. Он признался в хищении.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о краже со значительном ущербом. Сейчас материалы переданы в суд.

#Алёна Аракчеева#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика