В Красноярске водитель списал за поездку 90 тысяч

Posted 12 сентября 2021, 04:26
Published 12 сентября 2021, 04:26
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярске будут судить водителя за кражу денег со счета мужчины, которого он подвозил до дома.
В июле в полицию обратился красноярец и заявил о хищении денег. Выяснилось, что ночью он возвращался из кафе, где выпивал вместе со своим другом. Стоя на обочине дороги, мужчина остановил проезжающий мимо автомобиль и попросил водителя отвезти его до дома за 200 рублей.
Подъехав к дому, пассажир дал водителю свой телефон и попросил его самостоятельно перевести деньги через приложение банка. Он объяснил это тем, что пьян и не может контролировать свои действия. По данным полиции, водитель взял телефон и, увидев, что на счете есть крупная сумма, перевел на свою банковскую карту 90 тысяч рублей.
После обращения в полицию водителя задержали в течение суток — это 29-летний житель города, который до этого не был судим. Он признался в хищении.
В отношении водителя возбудили уголовное дело о краже со значительном ущербом. Сейчас материалы переданы в суд.