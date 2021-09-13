Красноярка напала на школьников из-за отказа уйти с качелей

Posted 13 сентября 2021, 11:05
Published 13 сентября 2021, 11:05
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В микрорайоне Солнечный произошел конфликт между женщиной и школьниками.
Жительница требовала освободить качели, вероятно, для того, чтобы покачался ее ребенок. После этого она назвала школьников «свиньями» и, судя по всему, напала на одного из них. Дети вступали в конфликт и снимали все на камеру.
Один из пользователей в комментариях написал, что знает эту женщину, и такое поведение для нее нетипично: «Без причины не стала бы она так разговаривать. Видимо, автор заведомо решил "новость на качелях накачать" и в инет закачать».
В полиции «Проспекту Мира» обещали дать комментарий позже.