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Posted 13 сентября 2021, 11:05

Published 13 сентября 2021, 11:05

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Красноярка напала на школьников из-за отказа уйти с качелей

13 сентября 2021, 11:05

В микрорайоне Солнечный произошел конфликт между женщиной и школьниками.

Жительница требовала освободить качели, вероятно, для того, чтобы покачался ее ребенок. После этого она назвала школьников «свиньями» и, судя по всему, напала на одного из них. Дети вступали в конфликт и снимали все на камеру.

Видео опубликовали в паблике «Наш микрорайон Солнечный».

видео: Наш микрорайон Солнечный / VK

Один из пользователей в комментариях написал, что знает эту женщину, и такое поведение для нее нетипично: «Без причины не стала бы она так разговаривать. Видимо, автор заведомо решил "новость на качелях накачать" и в инет закачать».

В полиции «Проспекту Мира» обещали дать комментарий позже.

#Видео#Общество#Новости
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