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Posted 13 сентября 2021, 06:55

Published 13 сентября 2021, 06:55

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

ВЦИОМ: «Новые люди» могут пройти в Госдуму

13 сентября 2021, 06:55

Партия «Новые люди» оказалась на первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера, заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров по результатам социологического исследования*

Как видно из графиков, динамика поддержки «Новых людей» устойчиво росла с июня по сентябрь. Узнаваемость партии достигла 14% — в июне только два процента опрошенных называли «Новых людей», отвечая на вопрос «Какие политические партии вы знаете?».

Скриншот из исследования ВЦИОМ

Растёт и поддержка: на старте новичков избирательной гонки поддерживали всего 1,2% жителей. К началу сентября показатель вырос в три раза среди всех опрошенных и достиг 4,2% тех, кто точно или скорее всего пойдет на избирательные участки. В отдельных регионах, где «Новые люди» представлены в законодательных собраниях, партию поддерживают до 10% избирателей.

Скриншот из исследования ВЦИОМ

Голосование за представителей в государственном и региональном парламенте пройдёт в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

  • *Ссылка на исследование: https://wciom.ru/presentation/prezentacii/partija-novye-ljudi-na-vyborakh-2021
  • Организация, проводившая опрос: Акционерное общество «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), www.wciom.ru.
  • Число опрошенных и время проведения: общероссийский опрос — выборка 1 600 респондентов (сбор данных 7–8 июня, 13–19 июля и 6 сентября 2021). Региональные опросы — выборка от 400 до 600 респондентов в каждом регионе (сбор данных 1–6 сентября и 13–19 августа 2021).
  • Метод сбора информации: телефонный опрос населения РФ 18+, комбинированный опрос: методы сбора данных — квартирный и телефонный опросы населения РФ 18+, общий объем выборки 1 600 (по 800 анкет).
  • Регион проведения: Воронежская, Свердловская, Волгоградская области, Приморский и Краснодарский края, Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Рязанская область, Новосибирская область, Воронежская область, Курская область, Томская область, Омская область, Липецкая область, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Московская область, Москва, Волгоградская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Архангельская область, Красноярский край, Приморский край, Забайкальский край.
  • Вопросы:
  • 1. Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, за какую партию Вы бы проголосовали?
  • 2. Вспомните, пожалуйста, о каких российских политических партиях Вы знаете, что-то слышали?
  • 3. Сейчас я зачитаю несколько названий партий. Назовите, пожалуйста, о каких из них Вы знаете, что-то слышали?
  • 4. В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в голосовании?
  • 5. Вспомните своих родных, друзей и прочих знакомых. Как Вы думаете, какой процент из них пойдет голосовать на выборах депутатов Госдумы в сентябре этого года?
  • 6. Как Вы считаете, нужны ли перемены в политической сфере, в сфере управления государством?
  • а) Нужны коренные перемены
  • б) Нужны, но только по отдельным направлениям
  • в) Не нужны
  • г) Затрудняюсь ответить
  • 7. Принимая решение о голосовании, Вы скорее поддержите КАНДИДАТА, который выступает за…
  • а) Стабильность, сохранение курса
  • б) Перемены, обновления
  • в) Не учитываю/Затрудняюсь ответить
  • 8. С каким из следующих утверждений Вы согласны в большей степени?
  • а) Страна нуждается в стабильности, это важнее, чем реформы и связанные с ними перемены.
  • б) Страна нуждается в переменах, новых реформах, даже если эти перемены связаны с риском утраты стабильности
  • Статистическая оценка возможной погрешности: для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
  • Заказчик опроса: Избирательное объединение Политической Партии «Новые люди»
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