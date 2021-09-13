ВЦИОМ: «Новые люди» могут пройти в Госдуму

Растёт и поддержка: на старте новичков избирательной гонки поддерживали всего 1,2% жителей. К началу сентября показатель вырос в три раза среди всех опрошенных и достиг 4,2% тех, кто точно или скорее всего пойдет на избирательные участки. В отдельных регионах, где «Новые люди» представлены в законодательных собраниях, партию поддерживают до 10% избирателей.