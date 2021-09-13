ВЦИОМ: «Новые люди» могут пройти в Госдуму

Posted 13 сентября 2021, 06:55
Published 13 сентября 2021, 06:55
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Партия «Новые люди» оказалась на первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера, заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров по результатам социологического исследования*
Как видно из графиков, динамика поддержки «Новых людей» устойчиво росла с июня по сентябрь. Узнаваемость партии достигла 14% — в июне только два процента опрошенных называли «Новых людей», отвечая на вопрос «Какие политические партии вы знаете?».
Растёт и поддержка: на старте новичков избирательной гонки поддерживали всего 1,2% жителей. К началу сентября показатель вырос в три раза среди всех опрошенных и достиг 4,2% тех, кто точно или скорее всего пойдет на избирательные участки. В отдельных регионах, где «Новые люди» представлены в законодательных собраниях, партию поддерживают до 10% избирателей.
Голосование за представителей в государственном и региональном парламенте пройдёт в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.