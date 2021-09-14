В Канске отчим избивал девочку за то, что она не ухаживала за онкобольной сестрой

В отношении жителя Канска возбудили уголовное дело за истязание 5-летней девочки. Суд признал мужчину виновным и назначал ему 3 года и 2 месяца лишения свободы, но затем с учетом обстоятельств смягчил наказание. В итоге ему назначили принудительные работы на срок 3 года 2 месяца. Мужчину отправят в исправительный центр, в выходные он сможет возвращаться домой. 10% его зарплаты будут удерживать и направлять в доход государства.

