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Posted 14 сентября 2021, 04:37

Published 14 сентября 2021, 04:37

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Канске отчим избивал девочку за то, что она не ухаживала за онкобольной сестрой

14 сентября 2021, 04:37

В Канске прошел суд над мужчиной, который избивал свою 5-летнюю падчерицу.

В канском суде сообщают, что мужчина регулярно избивал девочку с начала июня по конец июля 2020 года. Житель заявил, что она не слушалась, мало ела и не следила за 2-летней сестрой.

По данным суда, 2-летняя девочка имеет онкологию и не получала необходимого ухода после сложной операции на глазах. В доме не было необходимых продуктов питания и условий для жизни. Детей изъяли из семьи.

В отношении жителя Канска возбудили уголовное дело за истязание 5-летней девочки. Суд признал мужчину виновным и назначал ему 3 года и 2 месяца лишения свободы, но затем с учетом обстоятельств смягчил наказание. В итоге ему назначили принудительные работы на срок 3 года 2 месяца. Мужчину отправят в исправительный центр, в выходные он сможет возвращаться домой. 10% его зарплаты будут удерживать и направлять в доход государства.

По информации телеканала «Лимон ТВ», к смягчающим обстоятельствам суд отнес полное признание вины. Сообщается, что сейчас девочки живут в детских домах, но отдельно друг от друга — младшую поместили в специальное учреждение, чтобы ей могли оказывать соответствующий уход.

#Криминал#Новости
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