Телефонный мошенник сообщил о бомбе в полиции, чтобы подставить жертву

По данным телеграм-канала, в первую очередь полиция нашла Монина. Он сказал, что никуда не звонил, но его жене настойчиво звонили мошенники и пытались обмануть ее на деньги. Она не реагировала на уловки, но звонки продолжились. Тогда ее муж позвонил по одному из номеров и высказал все мошенникам. В ответ, пишет Baza, ему представились сотрудником Центрального управления правоохранительных органов и пообещали проблемы. Через 10 минут после разговора мошенник позвонил в полицию, представился чужой фамилией и сообщил о бомбе.