prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2021, 02:03

Published 16 сентября 2021, 02:03

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Телефонный мошенник сообщил о бомбе в полиции, чтобы подставить жертву

16 сентября 2021, 02:03

В Красноярском крае телефонные мошенники сообщили о минировании отдела полиции, потому что не смогли получить деньги от жертвы. Такую историю рассказал телеграм-канал Baza.

Все произошло вечером 13 сентября в Емельяново. Сообщается, что в местный отдел полиции позвонил мужчина. Он представился фамилией Монин и сказал, что здание заминировано. В отделе ввели план «Крепость», обыскали, но никакой бомбы не нашли.

По данным телеграм-канала, в первую очередь полиция нашла Монина. Он сказал, что никуда не звонил, но его жене настойчиво звонили мошенники и пытались обмануть ее на деньги. Она не реагировала на уловки, но звонки продолжились. Тогда ее муж позвонил по одному из номеров и высказал все мошенникам. В ответ, пишет Baza, ему представились сотрудником Центрального управления правоохранительных органов и пообещали проблемы. Через 10 минут после разговора мошенник позвонил в полицию, представился чужой фамилией и сообщил о бомбе.

В краевой полиции «Проспекту Мира» подтвердили, что в отдел поступало сообщение о минировании, но опасных предметов в здании не обнаружили. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего.

#Марина Кирюнина#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика