Телефонный мошенник сообщил о бомбе в полиции, чтобы подставить жертву

Posted 16 сентября 2021, 02:03
Published 16 сентября 2021, 02:03
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярском крае телефонные мошенники сообщили о минировании отдела полиции, потому что не смогли получить деньги от жертвы. Такую историю рассказал телеграм-канал Baza.
Все произошло вечером 13 сентября в Емельяново. Сообщается, что в местный отдел полиции позвонил мужчина. Он представился фамилией Монин и сказал, что здание заминировано. В отделе ввели план «Крепость», обыскали, но никакой бомбы не нашли.
По данным телеграм-канала, в первую очередь полиция нашла Монина. Он сказал, что никуда не звонил, но его жене настойчиво звонили мошенники и пытались обмануть ее на деньги. Она не реагировала на уловки, но звонки продолжились. Тогда ее муж позвонил по одному из номеров и высказал все мошенникам. В ответ, пишет Baza, ему представились сотрудником Центрального управления правоохранительных органов и пообещали проблемы. Через 10 минут после разговора мошенник позвонил в полицию, представился чужой фамилией и сообщил о бомбе.
В краевой полиции «Проспекту Мира» подтвердили, что в отдел поступало сообщение о минировании, но опасных предметов в здании не обнаружили. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего.