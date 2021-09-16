В Норильске появился самый северный в России университет

«Новый статус Заполярного государственного университета — это подтверждение выдающихся заслуг вуза, а также широкие перспективы, которые открываются перед ним. Сегодня Норильск требует новых знаний и компетенций, прежде всего в области высоких технологий и изучения вечной мерзлоты. Коллектив университета готов активно развиваться в этом направлении. „Норникель“ инвестирует не только в обновление инфраструктуры университета, но и в создание современного, не имеющего аналогов Арктического образовательного кластера», — прокомментировала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.