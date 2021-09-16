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Posted 16 сентября 2021, 05:05

Published 16 сентября 2021, 05:05

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Норильске появился самый северный в России университет

16 сентября 2021, 05:05

Норильский государственный индустриальный институт преобразован в Заполярный государственный университет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Самому северному университету страны присвоено имя выдающегося российского ученого — минералога Николая Федоровского, работавшего на Норильском комбинате и преподававшего в геологическом техникуме Норильска в 1950-е годы.

Статус университета образовательное учреждение получило в свой 60-летий юбилей. В 2019 году при участии компании «Норникель», Агентства развития Норильска и администрации города была утверждена стратегия развития вуза до 2025 года и началась его трансформация. Согласно программе, теперь уже Заполярный государственный университет должен стать одним из ведущих вузов международной сети арктических университетов по решению стратегических задач развития Арктики.

В вузе уже создан исследовательский мерзлотный центр, в числе задач которого — мониторинг вечномерзлых грунтов в Норильске. При поддержке «Норникеля» разработан большой проект создания нового ИТ-факультета, утверждены программы дополнительного образования в сфере цифровых компетенций. Идет развитие проектов по направлению горного дела, разработан проект полигона подготовки геомехаников, геологов и горных инженеров. Открыто шесть магистерских программ.

«На пути к новому статусу была проделана долгая и серьезная работа. Теперь мы стали классическим университетом. И можем готовить специалистов по многим направлениям и специальностям, еще больше развивать науку», — отметил ректор вуза Дмитрий Дубров.

Важными составляющими развития университета станут реконструкция исторического здания и строительство студенческого кампуса, которые профинансирует «Норникель». Эскизный проект уже разработан и утвержден. Общая стоимость его реализации по предварительной оценке составит около четырех миллиардов рублей.

«Новый статус Заполярного государственного университета — это подтверждение выдающихся заслуг вуза, а также широкие перспективы, которые открываются перед ним. Сегодня Норильск требует новых знаний и компетенций, прежде всего в области высоких технологий и изучения вечной мерзлоты. Коллектив университета готов активно развиваться в этом направлении. „Норникель“ инвестирует не только в обновление инфраструктуры университета, но и в создание современного, не имеющего аналогов Арктического образовательного кластера», — прокомментировала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

#Редакция «ПМ»#Наука#Новости#Образование
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