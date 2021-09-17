Тулуп или аксель: разбираемся в фигурном катании за 10 минут

Posted 17 сентября 2021, 04:00
Published 17 сентября 2021, 04:00
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Смотреть фигурное катание любят многие, но разбираются в том, что происходит на льду — единицы. Если вы хотите быстро научиться отличать аксель от лутца, читайте статью. Научим буквально за 10 минут.
Прямо сейчас в Красноярске проходит ISU Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров. В турнире принимают участие более 80 спортсменов из 28 стран.
Интересно, что 300 лет назад термин Гран При относился не к спорту, а к науке. Так называлась высшая награда французской академии. Затем Гран При стали называть главный приз в лошадиных скачках и автозаездах. И наконец, термин начал использоваться для состязаний лучших фигуристов мира.
Проводит Гран При Международный союз конькобежцев — ISU. В нем состязаются молодые фигуристы в возрасте от 13-и до 21-го года. Юниорский Гран При проходит с 1997 года и включает в себя семь этапов. Красноярск принимает четвёртый. Медали разыгрывают в мужском, женском и парном катании, а ещё в танцах на льду.
Порой кажется, что разобраться в фигурном катании невозможно, если вы им не занимались. Но всё довольно просто: давайте изучим основные элементы и вращения фигурного катания. Сейчас разберём стандартные элементы.
А́ксель легко узнать. Это единственный прыжок фигурного катания, который выполняется лицом вперед. Легко узнать, но сложно выполнить. Проблема в том, что в прыжке нужно крутиться, причем для того, чтобы выполнить одинарный аксель, нужно сделать не один оборот, а полтора. Для исполнения самого сложного — тройного — акселя нужно сделать три с половиной оборота. Делается это так: фигурист скользит лицом в перед, немного приседая на левую ногу, выпрыгивает и группируется в воздухе, делая нужное количество оборотов, приземляется спиной на правую ногу.
Лутц проще, но лишь немного. Прыжок совершается с зубца — то есть с передней части конька. Фигурист должен сделать подсечку или шаги, проехать по длинной дуге назад наружу, присесть на левую ногу и, перейдя на зубец правой ноги, прыгнуть. Затем, естественно, нужно вращаться в воздухе. Очки зависят от количества вращений, пока больше четырех раз это сделать никому не удавалось.
Ещё один прыжок с зубца — тулу́п. Механически это просто: фигурист выходит на дугу спиной на правой ноге и толкается с зубца левой ноги. Выполнение прыжка облегчено благодаря тому, что вращение в полете происходит в ту же сторону, что и при подготовке к толчку и во время толчка. Здесь тоже важно число оборотов, от одного до четырёх, а ещё нужно приземлиться на правую ногу.
Кроме прыжков, есть еще и вращения. Вы сейчас возмутитесь и скажите, что во время прыжка фигурист тоже вращается. Это действительно так, но при вращении прыгать не надо.
Для выполнения либелы можно выбрать разные позиции, и самые красивые добавят фигуристу очков. Но мы разберем базовую – классическую ласточку. Здесь всё просто. Фигурист вращается на одной ноге, а другую целиком отводит назад, колено должно быть выше бедра.
Волчо́к – это вращение на согнутой ноге. Причем бедро ноги, на которой стоит фигурист, должно быть параллельно льду, что довольно сложно. Дальше вариантов много: свободную ногу вытягивают или сгибают, направляют в сторону и даже складывают одну ногу на другую. Ещё важно следить за прямотой спины и руками — их обычно вытягивают вперёд.
Конечно, профессионалы не выполняют каждый элемент отдельно, всё перетекает из одного в другое, поэтому и получается завораживающая программа на льду. Закрепить свои знания по элементам фигурного катания можно будет на международном событии – ISU Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Посмотреть на него получится вживую с сегодняшнего дня и по 18-е сентября. Юниорский Гран При проходит в нашем ледовом дворце «Кристалл арена». Свои программы представят юные таланты, и не исключено, что совсем скоро они будут блистать на Олимпийских играх.
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