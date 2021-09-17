Тулуп или аксель: разбираемся в фигурном катании за 10 минут



Конечно, профессионалы не выполняют каждый элемент отдельно, всё перетекает из одного в другое, поэтому и получается завораживающая программа на льду. Закрепить свои знания по элементам фигурного катания можно будет на международном событии – ISU Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Посмотреть на него получится вживую с сегодняшнего дня и по 18-е сентября. Юниорский Гран При проходит в нашем ледовом дворце «Кристалл арена». Свои программы представят юные таланты, и не исключено, что совсем скоро они будут блистать на Олимпийских играх.