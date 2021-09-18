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Posted 18 сентября 2021, 04:41

Published 18 сентября 2021, 04:41

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Иностранные эксперты обсудили в Красноярске голосование в период пандемии

18 сентября 2021, 04:41

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов встретился с экспертами из Боснии и Герцеговины, Латвии и Литвы. Это участники международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», в Красноярске они, по приглашению Общественной палаты РФ, следят за проведением выборов.

Эксперты обсудили с краевым омбудсменом проведение выборов в условиях пандемии.

«Вы были первооткрывателями. Первыми, кому пришлось проводить голосование в период ковида и вводить особые меры в связи с эпидемиологической ситуацией – и вы справились с задачей блестяще, — высказал свое мнение сопредседатель латвийской «Партии действия» Евгений Король. — Западные страны проводили голосования позже и могли воспользоваться вашими наработками».

Денисов в свою очередь отметил, что полученный опыт помогает и сегодня, поскольку защитные меры уже знакомы каждому участнику избирательного процесса.

«ЦИК предоставил Уполномоченным по правам человека право проверять любой избирательный участок. Сегодня я побывал в нескольких из них – в целом ситуация спокойная, без неожиданностей», – прокомментировал Марк Денисов.

#Общество#Новости
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