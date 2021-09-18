Иностранные эксперты обсудили в Красноярске голосование в период пандемии

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов встретился с экспертами из Боснии и Герцеговины, Латвии и Литвы. Это участники международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», в Красноярске они, по приглашению Общественной палаты РФ, следят за проведением выборов.