Иностранные эксперты обсудили в Красноярске голосование в период пандемии

Posted 18 сентября 2021, 04:41
Published 18 сентября 2021, 04:41
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов встретился с экспертами из Боснии и Герцеговины, Латвии и Литвы. Это участники международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», в Красноярске они, по приглашению Общественной палаты РФ, следят за проведением выборов.
Эксперты обсудили с краевым омбудсменом проведение выборов в условиях пандемии.
«Вы были первооткрывателями. Первыми, кому пришлось проводить голосование в период ковида и вводить особые меры в связи с эпидемиологической ситуацией – и вы справились с задачей блестяще, — высказал свое мнение сопредседатель латвийской «Партии действия» Евгений Король. — Западные страны проводили голосования позже и могли воспользоваться вашими наработками».
Денисов в свою очередь отметил, что полученный опыт помогает и сегодня, поскольку защитные меры уже знакомы каждому участнику избирательного процесса.
«ЦИК предоставил Уполномоченным по правам человека право проверять любой избирательный участок. Сегодня я побывал в нескольких из них – в целом ситуация спокойная, без неожиданностей», – прокомментировал Марк Денисов.