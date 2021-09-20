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Posted 20 сентября 2021, 09:40

Published 20 сентября 2021, 09:40

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Некоторые не продаются, но сдаются в аренду! Что сейчас происходит на рынке аренды недвижимости в Красноярске?

20 сентября 2021, 09:40


За 2 года в Красноярске сократилось количество арендных квартир. Особенно дефицит квартир был ощутим в этом августе, когда в Красноярск традиционно приехали студенты.

Юрий Плесковский, менеджер отдела аренды компании «Этажи»: «Мы реально наблюдаем очередь из желающих снять квартиру. Бывали случаи, когда для просмотра интересующей квартиры приходилось ждать съезда предыдущих жильцов 3-4 дня. И в день просмотра у подъезда собирались сразу несколько желающих снять эту квартиру от разных агентств!».

В связи с ограниченным предложением, конечно, увеличилась и цена аренды. Аналитики сообщают о повышении на 20% за год. Если год назад можно было снять хорошую «однушку» за 14 000, а «двушку» — за 17 000, то сейчас однокомнатные квартиры варьируются от 17 000 и выше, а двухкомнатные не найти дешевле 20 000 - 22 000. Это самые популярные квартиры. Есть варианты и дешевле, например, в Черемушках. Но спрос там не велик.

Не ведитесь на фейки!

«Сейчас уже реже, но еще можно встретить объявления аренды квартир с евроремонтом за 10-12 тысяч. — продолжает Юрий Плесковский, — Не доверяйте таким фейковым объявлениям, только потеряете время. Таких цен просто нет. И лучше не надеяться, что именно вас ждет эта фантастическая квартира». 

Страхование=залог

Благодаря новому сервису страхования арендных квартир, можно не платить собственнику залог! Уникальную услугу на рынке аренды предоставляют в компании «Этажи».

«Недавно был случай, когда у нашего клиента жильцы съехали раньше оговоренного срока. — делится Юрий, — это страховой случай. Годовая страховка была 4500 рублей, за 9 дней мы нашли новых арендаторов. Выплата составила 8000 рублей. И собственникам, и арендаторам это выгодно, поэтому услуга страховки востребована!»

И, пожалуй, самая актуальная услуга — онлайн оформление. Подписать договор с агентством и договор с арендатором сейчас можно удаленно, не отрываясь от работы. Эти сервисы уже активно пользуются спросом у клиентов компании «Этажи».

Удобно, когда не нужно беспокоиться о каждом вопросе жильцов, рутинном подборе арендаторов и целостности квартиры.

#Редакция «ПМ»#Деньги#Истории
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