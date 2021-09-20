Некоторые не продаются, но сдаются в аренду! Что сейчас происходит на рынке аренды недвижимости в Красноярске?

В связи с ограниченным предложением, конечно, увеличилась и цена аренды. Аналитики сообщают о повышении на 20% за год. Если год назад можно было снять хорошую «однушку» за 14 000, а «двушку» — за 17 000, то сейчас однокомнатные квартиры варьируются от 17 000 и выше, а двухкомнатные не найти дешевле 20 000 - 22 000. Это самые популярные квартиры. Есть варианты и дешевле, например, в Черемушках. Но спрос там не велик.