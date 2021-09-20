Ненависть к людям, обман психологических тестов и звон в голове: что можно узнать о пермском стрелке из его удаленного манифеста

«Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те, кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента. Я презираю себя так же, как и всех вас. Как же хорошо, что скоро все закончится. Я смогу почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут».