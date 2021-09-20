Ненависть к людям, обман психологических тестов и звон в голове: что можно узнать о пермском стрелке из его удаленного манифеста

Posted 20 сентября 2021, 12:03
Published 20 сентября 2021, 12:03
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В понедельник, 20 сентября, вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. На момент публикации материала было известно о шести погибших и более 20 пострадавших в результате нападения. Стрельбу открыл 18-летний студент университета Тимур Бекмансуров. При задержании он был тяжело ранен. Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал «ВКонтакте» пост, в котором рассказал, что давно планировал нападение. Послание стрелка быстро удалили. Рассказываем, что можно было узнать из него о Бекмансурове.
Тимур Бекмансуров пояснил, что свой пост написал «для упрощения работы СК [Следственного комитета] или тем, кто будет всё это разгребать». Бекмансуров пишет, что нападение не было терактом («по крайней мере, с юридической стороны»). Он уточнил, что не состоял в экстремистских организациях, «был не религиозен и аполитичен». «Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно».
Бекмансуров пишет, что испытывал сложности в общении, слышал звон в голове, а якобы единственная эмоция, которую он понимал, — это боль других людей.
«Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции. Что уж держать в тайне: ещё со времён начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль. Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние. Приходилось подавлять желание уничтожить всё вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать. Если бы я не сделал это сейчас [напал на университет], то в будущем всё равно убил бы кого-нибудь».
С середины 10-го класса Бекмансуров откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия или на водительские права. «Для меня не имело значения, как я это сделаю. Буду ли использовать оружие или машину, а, возможно, и бомбу с ножом». В итоге оружие Бекмансуров выбрал потому, что у него «всю жизнь неплохо получалось стрелять».
К марту 2021 года Бекмансуров накопил нужную сумму, дождался, когда ему исполнится 18 лет, и подал на получение лицензии. Он написал заявление на получение охотничьего билета и пошел в психиатрическую клинику получать справку.
Психиатр в поликлинике, «женщина в возрасте», задала «пару вопросов» и сказала, что не выдаст ему справку без приписного (удостоверение призывника). Когда он вернулся с приписным, психиатр отметила, что не доверяет его ответам, и направила к платному психологу, «который находился левее по коридору».
Платный психолог сказала, что через пару дней Бекмансуров должен пройти тест на тип личности «примерно на 500 вопросов». Со слов Бекмансурова, за это время он нашел тест, прочитал критерии оценивания и прошел его «пару десятков раз». «Вернулся на приём через несколько дней, зная ответы на вопросы, довольно быстро прошёл данный тест».
В клинике Бекмансуров сдал еще несколько тестов. Ответы на один из них он также уже знал, так как раньше во время учебы его уже проходила знакомая и показывала ему задания. После всех тестов психиатр вручила Бекмансурову справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием.
Как утверждает Бекмансуров, 11 мая, в день массового убийства в казанской гимназии №175, ему позвонили из Росгвардии: «Мне сообщили, что в связи с поступившим сверху приказом сегодня ко мне придут сотрудники для повторной проверки условий хранения оружия <…> Разрешение мне выдали позже даты выдачи, указанной на лицензии. На ней указано 22 мая, хотя забрал я её 27 мая, как раз после начала каникул в школах. Возможно, они решили подстраховаться на всякий случай».
Бекмансуров сначала планировал напасть на свою бывшую школу, но в конце марта передумал. «Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения». Кроме того, он решил дождаться результатов военно-врачебной комиссии, но «по итогу в армию меня, к сожалению, не забрали».
Место Тимур Бекмансуров начал выбирать, параллельно готовясь к госэкзаменам. Он рассматривал для нападения «торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры, вокзал». Однако эти объекты не подошли ему «по расписанию» (напасть он хотел в понедельник около полудня), в итоге он остановился на университете.
«Университетом, допустившим самую серьёзную ошибку в его истории, оказался ПГНИУ», — пишет Бекмансуров про свое зачисление. С его слов, он ходил туда на курсы в девятом классе. «Мне понравилось большое количество корпусов и, соответственно, студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо. Куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть».
Бекмансуров утверждает, что к концу мая ему стало труднее себя контролировать. Он сократил общение со знакомыми, а с некоторыми вовсе прекратил контактировать, «так как казалось, что я могу причинить им вред».
«Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те, кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента. Я презираю себя так же, как и всех вас. Как же хорошо, что скоро все закончится. Я смогу почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут».
Тимур Бекмансуров пишет, что первые занятия были «довольно унылыми, хотя все всегда мне говорили о том, что в университете гораздо веселее нежели в школе».
С его слов, 1 сентября в университете выступал «вроде как представитель гражданской обороны». «Рассказал о том, какие опасности могут ждать студентов, упомянул про теракты, сообщив о том, что "служба безопасности" (университета, как я полагаю) наблюдает и выискивает потенциальных террористов. Их СБ явно не ожидает, что первокурсник, который проучился всего три недели, придёт их убивать».
Бекмансуров познакомился со своими однокурсниками: «Не думаю, что есть смысл даже пытаться запомнить их имена». «За время общения с однокурсниками пара человек показались мне теми, кто достоин жить. Если встречу кого-нибудь из них, то дам уйти».
Для нападения он выбрал 20 сентября. К этой дате он изучал территорию университета, проходы между корпусами. «Благо, в этом мне помогает их приложение с детальным планом территории университета. Масштабы университета явно не рассчитаны на одного стрелка, поэтому если все моментально начнут эвакуацию, а не останутся в корпусах, то, возможно, выживут».
Бекмансуров размышляет, покончить ли ему с собой после нападения или «дать это сделать сотрудникам полиции». «Не могу исключить и того, что меня могут задержать. Ха, тогда я окажусь тем ещё неудачником».
«Завтра нужно выступать, странное ощущение спокойствия, словно завтра меня ждёт обычный день, та же рутина, что и всегда. Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моём пути. Звон стал ещё сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то ещё. Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний. Вас не спасёт запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку. Такие отбросы как я, будут уничтожать всё вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри».