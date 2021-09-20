В Красноярске стая собак напала на детей — жители думают ставить капканы

«Дети играли на площадке, мамы гуляли с колясками, а толпа собак сбилась в кучу, — рассказывает Шамиль. — Они кинулись. Все поразбежались, а кто-то упал. Все успели разбежаться, потому что рядом были родители, они отогнали собак. Со взрослыми еще не так страшно, потому что псы их боятся, но если дети будут одни, то их просто покусают».