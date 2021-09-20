В Красноярске стая собак напала на детей — жители думают ставить капканы

Posted 20 сентября 2021, 10:04
Published 20 сентября 2021, 10:04
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Октябрьском районе Красноярска на детей набросилась стая собак. По словам очевидца, это произошло на детской площадке. Жильцы дома обсуждают, как решить проблему — кто-то предложил поставить капканы.
Этот случай произошел вечером 19 сентября возле Лесопарковой, 33. Житель дома по имени Шамиль сказал «Проспекту Мира», что некоторые дети получили небольшие ссадины, пытаясь убежать.
«Дети играли на площадке, мамы гуляли с колясками, а толпа собак сбилась в кучу, — рассказывает Шамиль. — Они кинулись. Все поразбежались, а кто-то упал. Все успели разбежаться, потому что рядом были родители, они отогнали собак. Со взрослыми еще не так страшно, потому что псы их боятся, но если дети будут одни, то их просто покусают».
Житель дома говорит, что животные выросли на детской площадке и со временем стали защищать эту территорию, всего в стае — около 10 собак. Проблема продолжается с начала 2021 года.
По рассказу Шамиля, пару месяцев назад жители обращались в службу отлова, тогда собак забрали, чипировали и вернули во двор, но проблема не решилась. Сейчас местные жители думают, как поступить — одни предлагали установить капканы, другие выступают за более гуманные способы.
«Кто-то предлагал их отравить, думали даже капканы ставить, но это уже какой-то бред. Получается, нас же и накажут за то, что мы своих детей защищаем. Убить собак жалко, а оставлять все как есть опасно для жизни наших детей. Но пока особо нет желающих убивать, нужно как-то цивилизованно все решить».
В департаменте городского хозяйства «Проспекту Мира» сообщили, что по действующему законодательству собак отлавливают после заявки жителей. Когда животное привозят в пункт передержки, его осматривает ветеринар. Если у собаки не выявили агрессию, ее стерилизуют, ставят прививку от бешенства и бирку и возвращают на место обитания.
Если после этого животное проявляет агрессию, жителям нужно снова обратиться в службу по номеру 005. На место должны выехать специалисты, если они зафиксируют, что животное немотивированно проявляет агрессию, то его заберут и оставят в приюте. Если чипированные собаки будут вести себя спокойно и не нападать на людей, то по закону их отлов запрещен, заявили в департаменте.
В администрации Октябрьского района «ПМ» добавили, что обратились в департамент городского хозяйства, на днях на место должны выехать специалисты.