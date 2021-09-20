Жительницы края выдумали ребенка и получили маткапитал

Posted 20 сентября 2021, 11:29
Published 20 сентября 2021, 11:29
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярском крае две женщины незаконно получили материнский капитал, их будут судить.
Об этой схеме рассказали в прокуратуре Свердловского района. По версии следствия, в 2017 году одна из женщин предоставила в многофункциональный центр недостоверные сведения, согласно которым в 2016 году у нее якобы родился ребенок. Сообщается, что некое лицо подтвердило факт рождения девочки на дому без оказания медицинской помощи. На основании этого женщине выдали свидетельство о рождении ребенка.
После этого жительницы передали данные в Пенсионный фонд и получили сертификат на материнский капитал. В 2017 году на полученные деньги одна из женщин купила квартиру в Хакасии.
Ущерб бюджету России составил свыше 453 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (статья 159.2 УК). Дело направили в Свердловский районный суд Красноярска. Кроме этого, подан иск о взыскании полученных денег.