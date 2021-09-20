Жительницы края выдумали ребенка и получили маткапитал

Об этой схеме рассказали в прокуратуре Свердловского района. По версии следствия, в 2017 году одна из женщин предоставила в многофункциональный центр недостоверные сведения, согласно которым в 2016 году у нее якобы родился ребенок. Сообщается, что некое лицо подтвердило факт рождения девочки на дому без оказания медицинской помощи. На основании этого женщине выдали свидетельство о рождении ребенка.