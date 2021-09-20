prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2021, 11:29

Published 20 сентября 2021, 11:29

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Жительницы края выдумали ребенка и получили маткапитал

20 сентября 2021, 11:29

В Красноярском крае две женщины незаконно получили материнский капитал, их будут судить.

Об этой схеме рассказали в прокуратуре Свердловского района. По версии следствия, в 2017 году одна из женщин предоставила в многофункциональный центр недостоверные сведения, согласно которым в 2016 году у нее якобы родился ребенок. Сообщается, что некое лицо подтвердило факт рождения девочки на дому без оказания медицинской помощи. На основании этого женщине выдали свидетельство о рождении ребенка.

После этого жительницы передали данные в Пенсионный фонд и получили сертификат на материнский капитал. В 2017 году на полученные деньги одна из женщин купила квартиру в Хакасии.

Ущерб бюджету России составил свыше 453 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (статья 159.2 УК). Дело направили в Свердловский районный суд Красноярска. Кроме этого, подан иск о взыскании полученных денег.

#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика