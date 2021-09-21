В Красноярске продаются торговые центры «Июнь» и «Сибирский городок»

Все эти торговые центры принадлежали компании «Регионы». По информации СМИ, в мае 2021 года из-за долгов ТЦ перешли Сбербанку, который кредитовал их строительство. В Сбербанке официально заявляли, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний.