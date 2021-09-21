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Posted 21 сентября 2021, 05:48

Published 21 сентября 2021, 05:48

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярске продаются торговые центры «Июнь» и «Сибирский городок»

21 сентября 2021, 05:48

Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров в разных регионах России. В Красноярском крае, например, продают ТРЦ «Июнь» и «Сибирский городок», пишет РБК.

Все эти торговые центры принадлежали компании «Регионы». По информации СМИ, в мае 2021 года из-за долгов ТЦ перешли Сбербанку, который кредитовал их строительство. В Сбербанке официально заявляли, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний.

От продажи всех 19 торговых центров банк планирует получить 21,8 млрд рублей. ТРЦ «Июнь» в Красноярске продается за 1,5 млрд рублей. Сеть из 14 торговых центров «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области продают единым лотом. Общая стоимость составляет 8,2 млрд рублей. 

Судя по данным 2Гис, в Красноярске находятся три филиала ТЦ «Сибирский городок», еще по одному торговому центру есть в Солонцах, Железногорске и Ачинске.

«Проспект Мира» написал запрос в красноярский ТРЦ «Июнь». В сети «Сибирский городок» «ПМ» попросили обратиться в Сбербанк.

#Новости#Бизнес
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