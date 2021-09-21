В красноярских школах и вузах ужесточили пропускной режим после стрельбы в Перми

Posted 21 сентября 2021, 04:09
Published 21 сентября 2021, 04:09
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В красноярских школах, детсадах и вузах ужесточили контроль на входе после стрельбы в пермском университете.
Как рассказали «Проспекту Мира» в управлении образования Красноярска, сейчас специалисты проводят проверки в школах и детских садах. В учреждениях усилили пропускной режим. В управлении добавили, что все школы и детские сады города оборудованы системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой, в учреждениях работает охрана.
В СФУ «Проспекту Мира» сказали, что ужесточили пропускной режим на входе в университет. В корпуса вуза пропускают только по документам.
Обновление (22 сентября, 9:40): Ранее в материале было указано, что в СФУ пропускают только студентов и сотрудников. Это некорректная информация.