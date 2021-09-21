В красноярских школах и вузах ужесточили пропускной режим после стрельбы в Перми

Как рассказали «Проспекту Мира» в управлении образования Красноярска, сейчас специалисты проводят проверки в школах и детских садах. В учреждениях усилили пропускной режим. В управлении добавили, что все школы и детские сады города оборудованы системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой, в учреждениях работает охрана.