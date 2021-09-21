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Posted 21 сентября 2021, 04:09

Published 21 сентября 2021, 04:09

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В красноярских школах и вузах ужесточили пропускной режим после стрельбы в Перми

21 сентября 2021, 04:09

В красноярских школах, детсадах и вузах ужесточили контроль на входе после стрельбы в пермском университете.

Как рассказали «Проспекту Мира» в управлении образования Красноярска, сейчас специалисты проводят проверки в школах и детских садах. В учреждениях усилили пропускной режим. В управлении добавили, что все школы и детские сады города оборудованы системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой, в учреждениях работает охрана.

В СФУ «Проспекту Мира» сказали, что ужесточили пропускной режим на входе в университет. В корпуса вуза пропускают только по документам.

Обновление (22 сентября, 9:40): Ранее в материале было указано, что в СФУ пропускают только студентов и сотрудников. Это некорректная информация.

  • 20 сентября вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. По данным СК, погибли 6 человек, 28 человек получили травмы различной степени тяжести.
  • Стрельбу открыл 18-летний студент университета Тимур Бекмансуров. Во время задержания молодой человек был тяжело ранен; известно, что он купил ружье в мае. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
  • На странице Бекмансурова была размещена запись, где он рассказывает, как готовился к преступлению, и объясняет причины нападения. Здесь «Проспект Мира» рассказывал, что можно узнать о стрелявшем из его «манифеста».
#Марина Кирюнина#Общество#Новости
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