Какая погода ожидается в Красноярске в выходные

Posted 24 сентября 2021, 01:22
Published 24 сентября 2021, 01:22
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Ближайшие выходные в Красноярске будут прохладными и пасмурными. Но по сравнению с рабочей неделе в городе немного потеплеет.
По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 24 сентября, ожидается до +7 градусов. Будет пасмурно, временами возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до 0 градусов, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь с мокрым снегом.
Днем 25 сентября, в субботу, синоптики обещают до +6 градусов, облачность и кратковременный дождь. Ночью — пасмурно, без осадков и до +1.
В воскресенье, днем 26 сентября, потеплеет до +9 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой дождь. Ночью — пасмурно и до -1 градуса.