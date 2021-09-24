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Posted 24 сентября 2021, 01:22

Published 24 сентября 2021, 01:22

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Какая погода ожидается в Красноярске в выходные

24 сентября 2021, 01:22

Ближайшие выходные в Красноярске будут прохладными и пасмурными. Но по сравнению с рабочей неделе в городе немного потеплеет.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 24 сентября, ожидается до +7 градусов. Будет пасмурно, временами возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до 0 градусов, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь с мокрым снегом.

Днем 25 сентября, в субботу, синоптики обещают до +6 градусов, облачность и кратковременный дождь. Ночью — пасмурно, без осадков и до +1.

В воскресенье, днем 26 сентября, потеплеет до +9 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой дождь. Ночью — пасмурно и до -1 градуса.

#Новости#Погода
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