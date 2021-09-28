Несырьевой неэнергетический экспорт из Сибири вырос почти на треть в 2021 году

Posted 28 сентября 2021, 08:07
Published 28 сентября 2021, 08:07
Modified 29 мая 2023, 10:36
Updated 29 мая 2023, 10:36
Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из регионов Сибири за шесть месяцев 2021 года вырос на 30,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. По данным «Российского экспортного центра» (РЭЦ), в январе-июне субъекты СФО экспортировали несырьевой неэнергетической продукции на $9,280 млрд против $7,126 млрд за тот же период 2020 года. Доля ННЭ в общем объеме сибирского экспорта составила 54,2%.
Среди продукции ННЭ в Сибири преобладают (91,7%) промышленные отрасли - машиностроение, металлургия и драгоценные металлы, химическая и легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтика, парфюмерия и косметика. Наибольший рост в первом полугодии продемонстрировала группа «металлургия и драгметаллы» — с $3,697 млрд до $5,27 млрд, почти в полтора раза. Экспорт промышленности в целом вырос в 1,3 раза — c $6,53 млрд до $8,51 млрд. Аналогичный рост в Сибири показал экспорт в сфере АПК (8,3 % от общего объема ННЭ - с $593,5 млн до $770,5 млн.
Лучших экспортеров Сибирского федерального округа наградят в десяти номинациях на окружном этапе премии «Экспортер года» 8 октября в Томске. Трансляция мероприятия, которое стартует в 15:00 местного времени, будет доступна по ссылке. Лауреаты из СФО примут участие в федеральном этапе премии, награждение его победителей состоится на международном экспортном форуме «Сделано в России» в конце 2021 года.