Несырьевой неэнергетический экспорт из Сибири вырос почти на треть в 2021 году

Среди продукции ННЭ в Сибири преобладают (91,7%) промышленные отрасли - машиностроение, металлургия и драгоценные металлы, химическая и легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, фармацевтика, парфюмерия и косметика. Наибольший рост в первом полугодии продемонстрировала группа «металлургия и драгметаллы» — с $3,697 млрд до $5,27 млрд, почти в полтора раза. Экспорт промышленности в целом вырос в 1,3 раза — c $6,53 млрд до $8,51 млрд. Аналогичный рост в Сибири показал экспорт в сфере АПК (8,3 % от общего объема ННЭ - с $593,5 млн до $770,5 млн.