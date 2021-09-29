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Posted 29 сентября 2021, 05:30

Published 29 сентября 2021, 05:30

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Что изменилось в Солнечном в 2021 году

29 сентября 2021, 05:30

В Красноярске обсудили благоустройство микрорайона Солнечный — выездное совещание провел мэр города Сергей Ерёмин.  

Сейчас в Солнечном благоустраивают сразу несколько общественных пространств. Например, в этом году в парке «Солнечная поляна» увеличили количество дорог и тропинок, установили дополнительное освещение, обустроили собачью, детскую и спортивную площадки, установили сцену и арт-объект, высадили деревья. Также с участием горожан пополняется зелёный фонд парка – такие акции уже стали традицией. В ходе выезда глава города вместе с волонтёрами высадил в «Солнечной поляне» крупномерные деревья. 

Кроме этого, по программе «Инициативное бюджетирование» завершается благоустройство территории около домов на улицах 40 лет Победы и Славы.

«Когда мы начали плотно заниматься проектом обустройства территории, то жители охотно откликнулись, вдохновились этой идеей: участвовали в планировке площадок, а затем и в озеленении», — рассказал директор УК «Новый город» Сергей Головченко.

Пространство объединили в единую пешеходную зону с освещением — она превратилась в первое в городе междворовое парковое кольцо. Там есть спортивные, детские и событийная площадки, уголки для тихого отдыха. 

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что в микрорайоне появляются объекты, способные по-настоящему впечатлять. Расширяется и озеленяется парк "Солнечная поляна". Благодаря неравнодушным жителям в этой части города создаются такие пространства как "Двор-бульвар", в котором заложен смысл и своя идеология, – отметил мэр. – Вместе с тем, создавая новые парки в микрорайоне, мы не должны забывать про его исторические места».

Историческое место — это сквер имени Бориса Ряузова. Здесь уложили современное пешеходное покрытие, улучшили освещение и установили новые скамьи и урны, перголы с качелями, выставочный стенд и сцену, восстановили фонтан «Северное сияние».  

#Анна Комарова#Город#Истории
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