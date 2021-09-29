Что изменилось в Солнечном в 2021 году

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что в микрорайоне появляются объекты, способные по-настоящему впечатлять. Расширяется и озеленяется парк "Солнечная поляна". Благодаря неравнодушным жителям в этой части города создаются такие пространства как "Двор-бульвар", в котором заложен смысл и своя идеология, – отметил мэр. – Вместе с тем, создавая новые парки в микрорайоне, мы не должны забывать про его исторические места».