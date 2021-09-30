«Купить все вкусы онлайн»: в соцсетях шутят про пропажу «Доширака»

Posted 30 сентября 2021, 10:27
Published 30 сентября 2021, 10:27
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярске заметили нехватку лапши «Доширак». В одной из торговых сетей города поясняли, что поставки действительно сократились, так как российский завод приостановил производство по техническим причинам.
В соцсетях уже шутят об этом, предлагают вкладывать в лапшу деньги и привлекать к проблеме первых лиц региона.
Спрашивают мнение вице-губернатора с подходящей фамилией:
Press F to pay respects:
До и после.
Предвидят перекупщиков:
Тоже теория.
Запасы не повредят.