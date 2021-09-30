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Posted 30 сентября 2021, 10:27

Published 30 сентября 2021, 10:27

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

«Купить все вкусы онлайн»: в соцсетях шутят про пропажу «Доширака»

30 сентября 2021, 10:27

В Красноярске заметили нехватку лапши «Доширак». В одной из торговых сетей города поясняли, что поставки действительно сократились, так как российский завод приостановил производство по техническим причинам.

В соцсетях уже шутят об этом, предлагают вкладывать в лапшу деньги и привлекать к проблеме первых лиц региона.

Спрашивают мнение вице-губернатора с подходящей фамилией:

Press F to pay respects:

До и после. 

Предвидят перекупщиков:

Тоже теория.

Запасы не повредят.

#Общество#Новости
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