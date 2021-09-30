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Posted 30 сентября 2021, 03:39

Published 30 сентября 2021, 03:39

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

На Театральной площади покажут светомузыкальное шоу фонтанов

30 сентября 2021, 03:39

В Красноярске фонтаны закроют на зиму. Перед этим для жителей проведут светомузыкальное шоу фонтанов на Театральной площади.

Шоу можно увидеть сегодня, 30 сентября, с 20:00 до 22:00. Оно пройдет под аккомпанемент 50 мелодий. Прозвучат классические и современные композиции, представление будет сопровождаться динамической подсветкой.

1 октября все городские фонтаны начнут консервировать на зиму. Их включат только в мае 2022 года.

#Город#Новости
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