На Театральной площади покажут светомузыкальное шоу фонтанов

Posted 30 сентября 2021, 03:39
Published 30 сентября 2021, 03:39
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярске фонтаны закроют на зиму. Перед этим для жителей проведут светомузыкальное шоу фонтанов на Театральной площади.
Шоу можно увидеть сегодня, 30 сентября, с 20:00 до 22:00. Оно пройдет под аккомпанемент 50 мелодий. Прозвучат классические и современные композиции, представление будет сопровождаться динамической подсветкой.
1 октября все городские фонтаны начнут консервировать на зиму. Их включат только в мае 2022 года.