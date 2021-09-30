Рестораторы, похоронный магнат, пенсионер из Сосен: рассказываем о богатых красноярцах

Posted 30 сентября 2021, 08:21
Published 30 сентября 2021, 08:21
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
«Проспект Мира» составил рейтинг самых богатых предпринимателей и бизнес-династий Красноярского края.
Отдельно в нем есть раздел «многоимущие» — это бизнесмены, которые не вошли в основной топ-100, но богатство которых общеизвестно. В этом списке представлены 11 человек, а сам он составлялся на основе данных баз «СПАРК-Интерфакс» и «Контур.Фокус» и учитывал сведения за 2020 год.
На 11 месте рейтинга расположился Антон Глушков — директор по развитию и совладелец группы компаний «Культбытстрой», сын бывшего депутата и министра строительства края Николая Глушкова. Активы компаний, к которым Антон Глушков имеет отношение, составили 83 миллиона рублей, выручка — 308 миллионов, чистая прибыль — 22 миллиона.
На 10-м месте оказался Олег Рудовский — бизнесмен и филантроп, ироничные комментарии которого можно увидеть во многих красноярских пабликах. Предприниматель имел отношение к барам «Чемодан», «Че Гевара», «Нет проблем бар», «МММ», «Нетипичная пельменная», «Лошадка», «Пробка на Мира», «Вписка» и «Ежик в тумане». У Рудовского есть доли в сети гастрономов «Красный Яр» и фирмах, связанных с недвижимостью. Стоимость активов в компаниях, согласно долям Рудовского, составила 94 миллиона рублей, выручка — 407 миллионов, а убыток — около 8 миллионов.
Девятое место — у совладельца ресторанного холдинга Bellini Group Алексея Горенского. Он является соучредителем десятков заведений, еще у него есть бизнес по производству полиэтиленовой упаковки. Финансовые показатели в компаниях согласно его долям — 35,8 миллиона рублей, выручка — 887 миллионов, убыток — 32 миллиона.
На восьмом месте — Анатолий Ващенко, глава одного из крупнейших ресторанных холдингов Красноярска Bellini Group («Перцы», «Баран и бисер», «Чешуя» и другие). В холдинг входят десятки компаний, но ковидный год сказался на бизнесе общепита. Выручка компаний, которые принадлежат Ващенко, составила 635 миллионов рублей. Но другие финансовые показатели оказались в минусе: убыток составил 85 миллионов рублей, а чистые активы — минус 20 миллионов.
Седьмое место занял владелец группы строительных компаний «Арбан» Василий Попов с семьей. Его фирмы построили жилой комплекс Scandis, бизнес-центр на Маерчака и старообрядческую церковь. Активы Поповых, по оценке «ПМ», стоят 1,1 млрд рублей, выручка компаний составила 2,1 млрд, прибыль — 91,5 миллиона.
На шестом месте — глава строительного холдинга «Красстрой» Владимир Сарченко и его семья. «Красстрою» принадлежат жилые комплексы «Орбита», «Тихие зори» и «Белые росы». Семья Сарченко владеет комплексами отдыха «Такмак». Активы семьи стоят 361 миллион рублей, выручка составила около 500 миллионов, прибыль — 60 миллионов.
Пятое место занял Вадим Абдулин, которого считают в Красноярске похоронным магнатом. Ему и его брату Олегу приписывают владение компанией «Ритуал-сервис», которая, по некоторым оценкам, контролирует большую часть похоронного рынка в городе.
Официально у Абдулина есть только ИП и фирма «Красноярский крематорий», которая перевозит тела умерших в крематорий Новосибирска. Ео компания победила в конкурсе эскизов красноярского крематория. Выручка компаний, связанных с Абдулиными, составила 52,5 миллиона рублей. Остальное в минусе: убыток составил миллион рублей, активы — минус 14,5 миллиона.
На четвертом месте расположился бизнесмен Николай Хапков и его семья. Хапков владеет зданием Речного вокзала и участком рядом с ним, где он хотел построить деловой центр. Партнеры предпринимателя — его жена Екатерина, дочь Полина и ее муж Дмитрий. Активы семьи составили 297 миллионов рублей, выручка — свыше 188 миллионов, прибыль — 138 миллионов.
На третьем месте — осужденный предприниматель и политик Анатолий Быков, который сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в организации заказных убийств (по одному делу уже осудили), покушении на убийство вице-президента федерации бокса края Андрея Грабовского, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов. В прошлом году жена Быкова получила часть активов бизнесмена: например, инвестиционную компанию «Европа» и центр коррекции зрения «Окулюс». Стоимость их активов составила 247 миллионов рублей, выручка — 225 миллионов, убыток — 50 миллионов.
Второе место занял бизнесмен Владимир Горячев. Ему принадлежат деловой центр «Метрополь», ТЦ «Взлетка-Плаза», рынок «Содружество» и ТЦ «Мега». Еще он владеет недостроенной башней КАТЭК НИИ Уголь на Стрелке, в которой почти два десятка лет безуспешно пытаются построить бизнес-центр. Активы компаний Горячева и его компаньонов составили 1,3 миллиарда рублей, выручка — более миллиарда рублей, прибыль — около 320 миллионов.
На первом месте в списке многоимущих оказался 76-летний Александр Баранов. Формально он на пенсии, живет в Соснах и не владеет ни одной фирмой. Кабельные завод и фабрика и компании «Скрутка» и «Пластик» записаны на его сына и внуков.
Но в Красноярске Баранов известен как ростовщик, который якобы довел до банкротства несколько компаний. Среди его «жертв» называли строительные компании «Реставрация», «Артистрой», «Емельяновская слобода», «Стройтехника». Еще Баранов причастен к сносу старинных домов в квартале улиц Марковского и Вейнбаума.
Подробную биографию Александра Баранова «ПМ» рассказывал здесь. Активы семьи Баранова, по официальным данным, составили 66,9 миллиона рублей, выручка компаний — 16,1 миллиона, прибыль — почти 1,5 миллиона.