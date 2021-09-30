Рестораторы, похоронный магнат, пенсионер из Сосен: рассказываем о богатых красноярцах

Отдельно в нем есть раздел «многоимущие» — это бизнесмены, которые не вошли в основной топ-100, но богатство которых общеизвестно. В этом списке представлены 11 человек, а сам он составлялся на основе данных баз «СПАРК-Интерфакс» и «Контур.Фокус» и учитывал сведения за 2020 год.