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Posted 30 сентября 2021, 10:43

Published 30 сентября 2021, 10:43

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярском крае от коронавируса умер еще 21 человек. Что в регионах Сибири?

30 сентября 2021, 10:43
Сюжет
Коронавирус

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировали еще 360 случаев заболевания COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, 68 новых случаев зарегистрировали в Красноярске, 29 в Канске и 28 в Минусинске. В этих городах больше всего заболевших.

За сутки от ковида скончался 21 человек, 355 жителей выздоровели. Всего начала пандемии в регионе зарегистрировали 116 051 случай заболевания.

  • Издание «Сиб.фм» сообщает, что в Новосибирской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За сутки там зафиксировали еще 176 случаев, 10 человек скончались.
  • В Кузбассе за сутки умерли 6 человек, пишет «Сибдепо». Издание А42.ru уточняет, что за все время пандемии скончались 1296 жителей. 
#Новости#Коронавирус
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