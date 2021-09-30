В Красноярском крае от коронавируса умер еще 21 человек. Что в регионах Сибири?

Posted 30 сентября 2021, 10:43
Published 30 сентября 2021, 10:43
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Красноярском крае за последние сутки зафиксировали еще 360 случаев заболевания COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, 68 новых случаев зарегистрировали в Красноярске, 29 в Канске и 28 в Минусинске. В этих городах больше всего заболевших.
За сутки от ковида скончался 21 человек, 355 жителей выздоровели. Всего начала пандемии в регионе зарегистрировали 116 051 случай заболевания.